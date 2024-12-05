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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Либерия увеличит удержание налога на консультационные услуги в рамках бюджета 2025 года и введет режим НДС в 2026 году

Национальный бюджет 2025 года был представлен в Законодательное собрание Либерии 18 ноября 2024 года.

Ксения Шилкина
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Хотя подробности о связанных налоговых мерах ограничены, правительство, как сообщается, планирует увеличить ставку налога на консультационные услуги с 2% до 10% и увеличить возможности Совета по налоговым апелляциям для рассмотрения дополнительных дел о трансфертном ценообразовании.

Правительство также планирует ввести новый режим НДС со стандартной ставкой НДС 18% в 2026 году, который заменит текущий 10% налог на товары и услуги.

По материалам orbitax.com

#Изменения Законодательства#НДС / VAT
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Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#НДС / VAT