Либерия увеличит удержание налога на консультационные услуги в рамках бюджета 2025 года и введет режим НДС в 2026 году

Национальный бюджет 2025 года был представлен в Законодательное собрание Либерии 18 ноября 2024 года.
Хотя подробности о связанных налоговых мерах ограничены, правительство, как сообщается, планирует увеличить ставку налога на консультационные услуги с 2% до 10% и увеличить возможности Совета по налоговым апелляциям для рассмотрения дополнительных дел о трансфертном ценообразовании.
Правительство также планирует ввести новый режим НДС со стандартной ставкой НДС 18% в 2026 году, который заменит текущий 10% налог на товары и услуги.
По материалам orbitax.com
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