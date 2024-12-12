Кувейт установил на 2025 год корпоративный налог в размере 15%

Министерство финансов Кувейта представило законопроект, предлагающий ввести корпоративный налог на прибыль в размере 15%, что станет самой значительной налоговой реформой в новейшей истории страны Персидского залива, реализация которой запланирована на начало 2025 года.
Комплексная реформа, подробно описанная в проекте закона о налоге на прибыль, в первую очередь коснется многонациональных компаний, работающих в Кувейте, и кувейтских фирм с международными операциями, в то время как предприятия с годовым оборотом менее 1,5 млн динаров (4,9 млн долларов) будут освобождены от налога.
Законодательство предусматривает поэтапное внедрение, при котором многонациональные группы будут нести первоначальные налоговые обязательства с января 2025 года, хотя авансовые платежи начнутся только в 2026 году. Более широкое применение налогового режима начнется в январе 2027 года.
Государственные предприятия будут полностью освобождены от налогов, в то время как доход от разделенной с Саудовской Аравией зоны будет облагаться по 30%-й ставке, уменьшенной вдвое, если компании уже заплатили саудовские налоги.
Ключевые особенности законопроекта включают:
Проект также предусматривает создание Комитета по рассмотрению налоговых жалоб для разрешения споров, при этом налогоплательщикам предоставляется 60 дней для оспаривания начислений.
За просрочку платежей будет начисляться штраф в размере 1% за каждые 30 дней просрочки, что отражает стремление правительства к строгому соблюдению закона.
Реформа проводится в связи с тем, что Кувейт стремится диверсифицировать свои доходы, не ограничиваясь доходами от продажи нефти, вслед за аналогичными шагами других стран Персидского залива по модернизации своих налоговых систем.
По материалам Arabian Business
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