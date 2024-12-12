Кувейт установил на 2025 год корпоративный налог в размере 15%

Министерство финансов Кувейта представило законопроект, предлагающий ввести корпоративный налог на прибыль в размере 15%, что станет самой значительной налоговой реформой в новейшей истории страны Персидского залива, реализация которой запланирована на начало 2025 года.

Комплексная реформа, подробно описанная в проекте закона о налоге на прибыль, в первую очередь коснется многонациональных компаний, работающих в Кувейте, и кувейтских фирм с международными операциями, в то время как предприятия с годовым оборотом менее 1,5 млн динаров (4,9 млн долларов) будут освобождены от налога.

Законодательство предусматривает поэтапное внедрение, при котором многонациональные группы будут нести первоначальные налоговые обязательства с января 2025 года, хотя авансовые платежи начнутся только в 2026 году. Более широкое применение налогового режима начнется в январе 2027 года.

Государственные предприятия будут полностью освобождены от налогов, в то время как доход от разделенной с Саудовской Аравией зоны будет облагаться по 30%-й ставке, уменьшенной вдвое, если компании уже заплатили саудовские налоги.

Ключевые особенности законопроекта включают:

налог у источника - 5% - на определенные выплаты нерезидентам;

обязательная регистрация в течение 30 дней с момента начала деятельности;

ежеквартальные авансовые налоговые платежи;

подача налоговой декларации в течение 6 месяцев после окончания финансового года;

положения о переносе убытков на будущие периоды сроком до 5 лет.

Проект также предусматривает создание Комитета по рассмотрению налоговых жалоб для разрешения споров, при этом налогоплательщикам предоставляется 60 дней для оспаривания начислений.

За просрочку платежей будет начисляться штраф в размере 1% за каждые 30 дней просрочки, что отражает стремление правительства к строгому соблюдению закона.

Реформа проводится в связи с тем, что Кувейт стремится диверсифицировать свои доходы, не ограничиваясь доходами от продажи нефти, вслед за аналогичными шагами других стран Персидского залива по модернизации своих налоговых систем.