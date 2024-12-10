ОАЭ намерены ввести новый налог с 1 января

ОАЭ введут новый налог в начале 2025 года и изучают варианты стимулирования бизнеса, способствующего развитию экономики.
Министерство финансов ОАЭ объявило о внесении изменений в некоторые положения Федерального декрета-закона № 47 от 2022 года о налогообложении корпораций и предприятий.
Эти поправки включают в себя введение нового налога, а также стимулы для поддержки роста и инноваций.
В соответствии с Федеральным декретом-законом № 60 от 2023 года в ОАЭ начнет действовать внутренний минимальный налог на прибыль (Domestic Minimum Top-up Tax, DMTT) в отношении финансовых лет, начинающихся с 1 января 2025 года.
Этот стратегический шаг отражает стремление ОАЭ к реализации двухкомпонентного решения ОЭСР, направленного на создание справедливой и прозрачной налоговой системы, соответствующей мировым стандартам.
Правила Компонента 2 требуют, чтобы крупные многонациональные предприятия (МНП) платили минимальную эффективную налоговую ставку в размере 15% на прибыль в каждой стране, где они работают.
DMTT будет применяться к многонациональным предприятиям, работающим в ОАЭ, с консолидированной глобальной выручкой в размере 750 млн евро или более, по крайней мере, за 2 из 4-х финансовых лет, непосредственно предшествующих финансовому году, в котором применяется DMTT.
Внедрение DMTT в ОАЭ будет тесно связано с Типовыми правилами GloBE ОЭСР.
Эта мера призвана стимулировать бизнес к участию в деятельности, которая приносит значительные экономические выгоды, стимулирует инновации и повышает глобальную конкурентоспособность ОАЭ.
По материалам Arabian Business
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