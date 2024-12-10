Совет представителей Бахрейна одобрил ожидаемое налоговое соглашение с ОАЭ

3 декабря 2024 года Совет представителей Бахрейна (нижняя палата Национальной ассамблеи) одобрил ратификацию ожидаемого соглашения о подоходном налоге с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Соглашение, подписанное 11 февраля 2024 года, является первым в своем роде между двумя странами.

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Охватываемые налоги

Соглашение охватывает корпоративный подоходный налог обеих стран.

Ставки налога у источника

Дивиденды - 0%

Проценты - 0%

Роялти - 0%

Прирост капитала

Следующие виды прироста капитала, полученные резидентом одного Договаривающегося государства, могут облагаться налогом в другом государстве:

Прирост от отчуждения недвижимого имущества, расположенного в другом государстве; и

Прирост от отчуждения движимого имущества, составляющего часть коммерческой собственности постоянного представительства в другом государстве.

Доходы от отчуждения другого имущества резидентом Договаривающегося государства могут облагаться налогом только этим государством.

Освобождение от двойного налогообложения

Обе страны применяют метод зачета для устранения двойного налогообложения.

Доход от природных ресурсов

Статья 28 (Доход от природных ресурсов) предусматривает, что доход и прибыль предприятия Договаривающегося государства от разведки или эксплуатации природных ресурсов в другом Договаривающемся государстве облагаются налогом только в другом государстве.

Право на льготы

Статья 29 (Право на льготы) предусматривает, что льгота по договору не предоставляется в отношении статьи дохода, если есть основания заключить, принимая во внимание все соответствующие факты и обстоятельства, что получение этой льготы было одной из основных целей любого соглашения или сделки, которые прямо или косвенно привели к этой льготе, если только не установлено, что предоставление этой льготы в этих обстоятельствах будет соответствовать целям и задачам соответствующих положений договора.

Вступление в силу и действие

Договор вступит в силу в первый день второго месяца после обмена ратификационными грамотами и будет применяться с 1 января года, следующего за его вступлением в силу.