Совет ЕС принимает новые правила для процедур удержания налога (FASTER)

Совет ЕС объявил о принятии Директивы FASTER 10 декабря 2024 года, устанавливающей более безопасные и быстрые процедуры освобождения от удержания налога для поощрения трансграничных инвестиций и помощи в борьбе с налоговым мошенничеством.

Директива должна быть опубликована в Официальном журнале ЕС, чтобы вступить в силу. Государствам-членам необходимо будет принять и опубликовать необходимые законы, правила и административные положения до 31 декабря 2028 года, и они будут обязаны применять положения Директивы с 1 января 2030 года.

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Сегодня Совет принял новые правила, устанавливающие более безопасные и быстрые процедуры для получения освобождения от двойного налогообложения, которые будут поощрять трансграничные инвестиции и помогать в борьбе с налоговым мошенничеством.

Директива FASTER направлена ​​на то, чтобы сделать процедуры удержания налога в ЕС более безопасными и эффективными для трансграничных инвесторов, национальных налоговых органов и финансовых посредников, таких как банки или инвестиционные платформы.

«Директива FASTER согласует наши процедуры освобождения от удержания налога, чтобы гарантировать, что инвесторы не платят двойные налоги на доходы от своих трансграничных инвестиций в акции и облигации. Это важный шаг на пути к углублению союза рынков капитала, поскольку более эффективные процедуры удержания налога будут стимулировать инвестиции на финансовых рынках ЕС. Они также уменьшат административное бремя и облегчат выявление налогового мошенничества». - Михай Варга, министр финансов Венгрии