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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Египет продлевает процесс разрешения споров

Египетское налоговое управление опубликовало Закон № 160 от 2024 года, который продлевает процесс разрешения споров.

Ксения Шилкина
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Процесс, впервые введенный Законом № 79 от 2016 года и впоследствии расширенный, позволяет налогоплательщикам подавать и урегулировать налоговые споры через независимые комитеты по разрешению споров, отдельные от налогового органа, вместо того, чтобы обращаться в суды.

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Ранее он был продлен до 31 декабря 2022 года Законом № 153 от 2022 года. В соответствии с Законом № 160 предусмотрено, что комитеты, сформированные в соответствии с Законом № 79, продолжат рассматривать заявления, которые не были рассмотрены, а также будут рассматривать новые заявления, поданные до 30 июня 2025 года.

Закон № 160 от 2024 года вступил в силу 4 декабря 2024 года.

По материалам orbitax.com

#Египет#налоговые_споры
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Египет#налоговые_споры