Кипр утвердил глобальный минимальный налог в рамках Компонента 2

Палата представителей Кипра 12 декабря 2024 года одобрила Закон о глобальном минимальном уровне налогообложения многонациональных предпринимательских групп и крупных отечественных групп, который имплементирует Директиву Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря 2022 года для введения глобального минимального налога в рамках Компонента 2.

Закон предусматривает введение Правило включения дохода (IIR) и Правило заниженных налоговых платежей (UTPR) в рамках Компонента 2 для обеспечения минимального уровня налогообложения в 15% для групп MNE с годовым консолидированным доходом не менее 750 000 евро как минимум за 2 из 4-х последних непосредственно предшествующих финансовых лет.

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Закон также предусматривает введение Квалифицированного внутреннего минимального налога на прибыль (QDMTT).

Правило включения дохода применяется к финансовым годам, начинающимся с 1 января 2024 года, в то время как Правило заниженных налоговых платежей и Квалифицированный внутренний минимальный налог на прибыль применяются к финансовым годам, начинающимся с 1 января 2025 года.