Парламент Чехии принял законопроект об изменении порога регистрации НДС и внедрении схемы ЕС для малого бизнеса

Чешский сенат (верхняя палата парламента) одобрил законопроект о внесении изменений в Закон о налоге на добавленную стоимость 11 декабря 2024 года после его одобрения Палатой депутатов (нижней палатой) 30 октября 2024 года.

Среди прочего, внесены поправки относительно порога регистрации НДС, в том числе:

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Налогооблагаемое лицо с зарегистрированным офисом в Чешской Республике обязано зарегистрироваться в качестве плательщика НДС с 1 января календарного года, если его оборот в Чешской Республике превысил 2 000 000 чешских крон в предыдущем календарном году; и

Налогооблагаемое лицо с зарегистрированным офисом в Чешской Республике считается плательщиком НДС и должно зарегистрироваться в качестве плательщика НДС на следующий день после того, как его оборот превысит 2 536 500 чешских крон в календарном году.

Также вносятся изменения для внедрения схемы ЕС для малого бизнеса для трансграничных поставок в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2020/285 от 18 февраля 2020 года. По сути, это предусматривает, что налогоплательщик, учрежденный в другом государстве-члене ЕС, может применять освобождение от НДС для малого бизнеса в Чешской Республике, если его годовой оборот в Чешской Республике не превышает чешские пороги освобождения от НДС, а его годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро.

Также включены положения для чешских резидентов, которые могут применять освобождение от НДС для малого бизнеса в других государствах-членах.

Поправки применяются с 1 января 2025 года