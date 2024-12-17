News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
3

Парламент Чехии принял законопроект об изменении порога регистрации НДС и внедрении схемы ЕС для малого бизнеса

Чешский сенат (верхняя палата парламента) одобрил законопроект о внесении изменений в Закон о налоге на добавленную стоимость 11 декабря 2024 года после его одобрения Палатой депутатов (нижней палатой) 30 октября 2024 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

Среди прочего, внесены поправки относительно порога регистрации НДС, в том числе:

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Чехии?
Подробнее
  • Налогооблагаемое лицо с зарегистрированным офисом в Чешской Республике обязано зарегистрироваться в качестве плательщика НДС с 1 января календарного года, если его оборот в Чешской Республике превысил 2 000 000 чешских крон в предыдущем календарном году; и
  • Налогооблагаемое лицо с зарегистрированным офисом в Чешской Республике считается плательщиком НДС и должно зарегистрироваться в качестве плательщика НДС на следующий день после того, как его оборот превысит 2 536 500 чешских крон в календарном году.

Также вносятся изменения для внедрения схемы ЕС для малого бизнеса для трансграничных поставок в соответствии с Директивой Совета (ЕС) 2020/285 от 18 февраля 2020 года. По сути, это предусматривает, что налогоплательщик, учрежденный в другом государстве-члене ЕС, может применять освобождение от НДС для малого бизнеса в Чешской Республике, если его годовой оборот в Чешской Республике не превышает чешские пороги освобождения от НДС, а его годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро.

Также включены положения для чешских резидентов, которые могут применять освобождение от НДС для малого бизнеса в других государствах-членах.

Поправки применяются с 1 января 2025 года

По материалам orbitax.com

#НДС / VAT#Чехия
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#НДС / VAT#Чехия