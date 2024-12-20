ЕС отменяет визовое послабление для Вануату

Совет ЕС исключил Вануату из списка стран с безвизовым въездом в ЕС из-за рисков, связанных с программой гражданства для инвесторов.

12 декабря Совет Европейского Союза официально исключил Вануату из перечня стран, граждане которых имеют право на безвизовый въезд на территорию ЕС. Это решение завершает длительный процесс пересмотра визового режима в отношении Вануату, начатый в связи с использованием этой страной программы гражданства для инвесторов, представляющей потенциальные угрозы для безопасности и миграции в странах ЕС.

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Визовый режим между ЕС и Вануату начал действовать с 28 мая 2015 года, когда гражданам этой тихоокеанской страны было предоставлено право безвизового въезда в страны ЕC. Однако уже в 2022 году это послабление было временно приостановлено из-за опасений, связанных с так называемой схемой гражданства инвесторов, реализуемой в Вануату. Суть этой схемы состоит в предоставлении гражданства Вануату людям из третьих стран в обмен на инвестиции, что позволяет им получить безвизовый доступ в ЕС.

Cхема гражданства инвесторов в Вануату функционирует с мая 2015 года. За этот период она привлекла множество заинтересованных лиц, которые в ином случае были бы обязаны получить визу для въезда на территорию ЕС. Тем не менее, Европейская Комиссия выразила серьезные опасения по поводу этой программы, отмечая, что она создает риски для безопасности и системы миграции ЕС. Диалог между сторонами, направленный на решение данной проблемы, не привел к положительным результатам.

Решение Совета ЕС о внесении изменений в Регламент (ЕС) 2018/1806, стало логическим завершением этого диалога. Совет постановил включить Вануату в список стран, граждане которых обязаны иметь визы для пересечения границы Евросоюза. Ожидается, что это решение поможет снизить потенциальные угрозы, связанные с использованием программы гражданства для инвесторов.

Решение Совета ЕС поставить Вануату в ряд стран с обязательным визовым режимом подчеркивает серьезное внимание Европейского Союза к вопросам безопасности и миграции. Программа гражданства для инвесторов в очередной раз привлекла критику и стала причиной пересмотра визовых соглашений.