Опубликован осенний экономический отчет Канады за 2024 год, включающий улучшения налоговых льгот

Министерство финансов Канады объявило о выпуске осеннего экономического отчета за 2024 год 16 декабря 2024 года.

Некоторые из основных налоговых мер — это улучшения программы налоговых льгот на научные исследования и экспериментальные разработки.

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Налоговые льготы на научные исследования и экспериментальные разработки (SR&ED) являются проверенным краеугольным камнем инновационной стратегии Канады, которая уже поддерживает более 22 000 предприятий.

Именно поэтому федеральное правительство усиливает поддержку научных исследований и экспериментальных разработок, чтобы помочь большему количеству малых и средних канадских предприятий инвестировать в исследования и разработки (НИОКР). В настоящее время программа налоговых льгот SR&ED предлагает:

Большинству корпораций, кроме контролируемых Канадой частных корпораций (CCPC), 15-процентный невозвращаемый налоговый кредит на квалифицированные расходы SR&ED.

CCPCs полностью возмещаемый расширенный налоговый кредит по ставке 35 процентов на квалифицированные расходы SR&ED до 3 миллионов долларов в год. Лимит расходов постепенно снижается, если налогооблагаемый капитал, использованный в Канаде за предыдущий налоговый год, составляет от 10 до 50 миллионов долларов.

CCPCs 15-процентный налоговый кредит на квалифицированные расходы сверх лимита расходов. В зависимости от того, превышает ли доход CCPC за предыдущий налоговый год его квалифицированный лимит дохода, эти кредиты могут быть частично возмещены.

Некорпоративным предприятиям, физическим лицам и некоторым трастам 15-процентный частично возмещаемый налоговый кредит на квалифицированные расходы SR&ED.

Увеличение этой поддержки еще больше побудит канадские предприятия инвестировать в инновации и стимулировать экономический рост. В Экономическом заявлении за осень 2024 года правительство выходит за рамки своих обязательств в Бюджете 2024 года по дальнейшей капитализации программы SR&ED, предлагая инвестировать 1,9 млрд долларов в течение следующих шести лет и провести существенные реформы программы. В частности, правительство предлагает:

Увеличить предел расходов, по которому может быть получена повышенная 35-процентная ставка, с 3 млн долларов до 4,5 млн долларов. В результате, соответствующие требованиям CCPC смогут претендовать на до 1,575 млн долларов в год улучшенного, полностью возвращаемого налогового кредита;

Увеличить с 10 млн долларов и 50 млн долларов до 15 млн долларов и 75 млн долларов соответственно пороговые значения поэтапного сокращения налогооблагаемого капитала для определения предела расходов;

Расширить право на улучшенный 35-процентный возвращаемый налоговый кредит для соответствующих канадских государственных корпораций на до 4,5 млн долларов квалификационных расходов SR&ED ежегодно.

Восстановить право на капитальные затраты как для вычета из дохода, так и для инвестиционного налогового кредита программы SR&ED. Правила будут в целом такими же, как и те, которые существовали до 2014 года, и будут применяться к имуществу, приобретенному на дату или после даты осеннего экономического отчета 2024 года, а в случае расходов на аренду — к суммам, которые впервые подлежат уплате на дату или после даты осеннего экономического отчета 2024 года.

Эти реформы вступят в силу для налоговых лет, которые начинаются с или после 16 декабря 2024 года, если не указано иное.