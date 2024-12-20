Национальный конгресс Бразилии одобрил закон, регулирующий реформу косвенного налогообложения

Палата депутатов Бразилии 17 декабря 2024 года опубликовала пресс-релиз, в котором объявила об одобрении закона, регулирующего реформу косвенного налогообложения в стране, после его возвращения из Сената с определенными поправками.

В конце 2024 года Бразилия приняла поправки, которые позволяют реформировать систему косвенного налогообложения, включая замену трех федеральных налогов (PIS, COFINS и IPI), одного государственного налога (ICMS) и одного муниципального налога (ISS) двумя новыми налогами:

взносом на товары и услуги (Contribuição sobre Bens e Serviços - CBS), который администрируется/управляется федеральным правительством, и

налогом на товары и услуги (Imposto sobre Bens e Serviços - IBS), который администрируется/управляется штатами и муниципалитетами.

Также будет введен новый федеральный выборочный налог (Imposto Seletivo - IS), который будет взиматься с товаров и услуг, считающихся вредными для здоровья и окружающей среды.

Закон регулирует новые налоги, включая положения о налогооблагаемых событиях, уплате налогов, использовании кредитов, возврате остатков кредитов, формах взимания, переходе к новым налогам и т. д. Закон также регулирует ставки на различные поставки, включая скидки и возвраты для определенных поставок, таких как нулевая ставка для базовой корзины товаров и лекарств и 60%-ная скидка для определенных продуктов питания и важных ресурсов, а также лекарств, не подлежащих нулевой ставке. Одно важное изменение касается ограничения на объединенную ставку CBS и IBS. Первоначально она была нацелена на ставку 26,5%, но была увеличена до 28,0%.

Новые налоги должны быть введены с пробной фазой в 2026 году перед полной реализацией, начинающейся в 2027 году.