News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Индонезия предоставляет меры по снижению налоговых льгот для снижения влияния повышения ставки НДС в 2025 году

Правительство Индонезии объявило о пакете мер по снижению налоговых льгот 16 декабря 2024 года, чтобы компенсировать влияние повышения ставки НДС до 12% с 1 января 2025 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

Закон о государственном бюджете на 2022 год и Закон № 7 от 2021 года о гармонизации налоговых правил предусматривают повышение ставки НДС с 10% до 11% с 1 апреля 2022 года и до 12% с 1 января 2025 года.

Пакет мер по снижению налогов включает в себя постоянное освобождение от НДС основных товаров и услуг, включая рис, мясо, рыбу, яйца, овощи, молоко, потребительский сахар, образовательные услуги, услуги здравоохранения, общественный транспорт, трудовые услуги, финансовые услуги, страховые услуги, вакцины от полиомиелита и водопользование.

Кроме того, правительство будет субсидировать повышение НДС на 1% для некоторых других товаров, включая Minyakita (государственный бренд кулинарного масла), пшеничную муку и промышленный сахар, так что эффективная ставка останется 11%.

Правительство также продлевает освобождение от НДС на покупки жилья стоимостью до 5 млрд индонезийских рупий до конца июня 2025 года, с 50% освобождением до конца декабря 2025 года.

Наконец, правительство также будет осуществлять определенные программы продовольственной помощи для домохозяйств с низким доходом и предоставлять 50% скидку на счета за электроэнергию для соответствующих домохозяйств в течение двух месяцев.

По материалам orbitax.com

#Индонезия#НДС / VAT
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Индонезия#НДС / VAT