Индонезия предоставляет меры по снижению налоговых льгот для снижения влияния повышения ставки НДС в 2025 году

Правительство Индонезии объявило о пакете мер по снижению налоговых льгот 16 декабря 2024 года, чтобы компенсировать влияние повышения ставки НДС до 12% с 1 января 2025 года.

Закон о государственном бюджете на 2022 год и Закон № 7 от 2021 года о гармонизации налоговых правил предусматривают повышение ставки НДС с 10% до 11% с 1 апреля 2022 года и до 12% с 1 января 2025 года.

Пакет мер по снижению налогов включает в себя постоянное освобождение от НДС основных товаров и услуг, включая рис, мясо, рыбу, яйца, овощи, молоко, потребительский сахар, образовательные услуги, услуги здравоохранения, общественный транспорт, трудовые услуги, финансовые услуги, страховые услуги, вакцины от полиомиелита и водопользование.

Кроме того, правительство будет субсидировать повышение НДС на 1% для некоторых других товаров, включая Minyakita (государственный бренд кулинарного масла), пшеничную муку и промышленный сахар, так что эффективная ставка останется 11%.

Правительство также продлевает освобождение от НДС на покупки жилья стоимостью до 5 млрд индонезийских рупий до конца июня 2025 года, с 50% освобождением до конца декабря 2025 года.

Наконец, правительство также будет осуществлять определенные программы продовольственной помощи для домохозяйств с низким доходом и предоставлять 50% скидку на счета за электроэнергию для соответствующих домохозяйств в течение двух месяцев.