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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Сингапур обновил электронное руководство по налогообложению прибыли или убытков от продажи иностранных активов

Управление внутренних доходов Сингапура (IRAS) недавно опубликовало обновленное электронное налоговое Руководство по налогу на прибыль (Income Tax: Tax Treatment of Gains or Losses from the Sale of Foreign Assets (Second Edition)).

Ольга Кутяева
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В документе разъясняется новый порядок налогообложения прибыли или убытков от продажи или отчуждения движимого или недвижимого имущества, расположенного за пределами Сингапура (именуемого «иностранными активами»), начиная с 1 января 2024 года.

С 1 января этого года Сингапур внес изменения в свой режим доходов, полученных за рубежом, в соответствии с которыми доходы от реализации имущества, полученного за рубежом, подлежат налогообложению при определенных обстоятельствах. Новые правила призваны устранить риски уклонения от уплаты налогов на международном уровне, связанные с отсутствием налога на доходы от выбытия в отсутствие реальной экономической деятельности. В целом, измененный режим рассматривает прибыль от продажи или отчуждения иностранных активов как доход, подлежащий налогообложению, если он получен в Сингапуре за пределами Сингапура компанией, подпадающей под действие закона, и:

  • охватываемая организация, получившая прибыль, не имеет адекватного экономического присутствия в Сингапуре; или
  • охватываемая организация получила доход от продажи иностранных прав интеллектуальной собственности.

Охватываемая организация - это организация, которая является членом соответствующей группы. Группа является соответствующей, если:

  • организации, входящие в группу, не все зарегистрированы, зарегистрированы или учреждены в Сингапуре; или
  • любая организация группы имеет место ведения бизнеса за пределами Сингапура.

Поправки в последнюю версию электронного руководства по налогам включают различные редакционные изменения и корректировки, а также дополнительные часто задаваемые вопросы (FAQ).

По материалам Orbitax

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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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