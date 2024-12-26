Сингапур обновил электронное руководство по налогообложению прибыли или убытков от продажи иностранных активов

В документе разъясняется новый порядок налогообложения прибыли или убытков от продажи или отчуждения движимого или недвижимого имущества, расположенного за пределами Сингапура (именуемого «иностранными активами»), начиная с 1 января 2024 года.

С 1 января этого года Сингапур внес изменения в свой режим доходов, полученных за рубежом, в соответствии с которыми доходы от реализации имущества, полученного за рубежом, подлежат налогообложению при определенных обстоятельствах. Новые правила призваны устранить риски уклонения от уплаты налогов на международном уровне, связанные с отсутствием налога на доходы от выбытия в отсутствие реальной экономической деятельности. В целом, измененный режим рассматривает прибыль от продажи или отчуждения иностранных активов как доход, подлежащий налогообложению, если он получен в Сингапуре за пределами Сингапура компанией, подпадающей под действие закона, и: