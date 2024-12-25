Совет ЕС принял новые правила для процедур удержания налогов (FASTER)

Совет ЕС объявил о принятии 10 декабря Директивы FASTER, устанавливающей более безопасные и быстрые процедуры освобождения от налога у источника выплаты для стимулирования трансграничных инвестиций и борьбы с налоговым мошенничеством.

Директива FASTER призвана сделать процедуры удержания налога у источника в ЕС более безопасными и эффективными для трансграничных инвесторов, национальных налоговых органов и финансовых посредников, таких как банки или инвестиционные платформы.

В настоящее время, когда речь идет о трансграничных инвестициях, многие государства-члены ЕС взимают налоги с дивидендов (от акций и долей) и процентов (от облигаций), выплачиваемых инвесторам, проживающим за рубежом. В то же время эти инвесторы должны платить налог на прибыль в стране своего проживания с тех же доходов.

И хотя договоры между странами-членами ЕС направлены на решение проблемы двойного налогообложения, в реальности процедуры получения льгот по удержанию налога у источника значительно отличаются в разных странах-членах ЕС, что приводит к тому, что процедуры получения льгот или возврата налога занимают много времени, являются дорогостоящими и обременительными. Кроме того, эти процедуры могут быть уязвимы для крупномасштабного налогового мошенничества.

Директива FASTER позволит ускорить, упростить и в то же время сделать более безопасными процедуры предоставления налоговых льгот.

Директива вводит единый цифровой сертификат налогового резидентства ЕС (eTRC), который смогут использовать инвесторы-налогоплательщики, чтобы воспользоваться ускоренными процедурами освобождения от удержания налогов.

Директива позволит государствам-членам иметь две ускоренные процедуры в дополнение к существующей стандартной процедуре возврата удержанных налогов. Это позволит ускорить и гармонизировать процессы предоставления льгот и возврата по всему ЕС.

Государства-члены должны будут использовать одну или обе из следующих систем:

процедура «освобождения у источника», при которой соответствующая налоговая ставка применяется в момент выплаты дивидендов или процентов;

система «быстрого возврата», при которой возмещение излишне уплаченного налога у источника предоставляется в установленный срок.

Страны ЕС должны применять ускоренные процедуры, если они предусматривают освобождение от излишне удержанного налога на дивиденды, выплачиваемые по акциям, находящимся в публичной торговле.

Директива установит стандартные обязательства по отчетности для финансовых посредников (например, банков или инвестиционных платформ). Это облегчит национальным налоговым органам выявление потенциального налогового мошенничества или злоупотреблений.

Европейская Комиссия представила предложение по директиве FASTER 19 июня 2023 года.

Это предложение подлежит специальной законодательной процедуре, в которой Совет выступает в качестве единственного законодателя. В Совете требуется единогласие. С Европейским парламентом были проведены консультации, и он представил свое мнение 28 февраля 2024 года и, после повторных консультаций с Советом, 14 ноября 2024 года.

Теперь текст будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу.

Государства-члены должны будут имплементировать директиву в национальное законодательство до 31 декабря 2028 года, а национальные правила должны будут применяться с 1 января 2030 года.