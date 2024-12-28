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Финансовая отчетность и аудит в Хорватии Материал редакции

Будучи членом Европейского союза, Хорватия подчиняется требованиям к бухгалтерскому учету, аудиту и финансовой отчетности, установленным в правилах и директивах ЕС. Эти правила и директивы в свою очередь внесены в национальное законодательство Хорватии. Ниже рассмотри все более подробно.

Какие стандарты применяются для финансовой отчетности в Хорватии

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Бухгалтерский учет и подготовка финансовой отчетности в Хорватии регулируется следующими законодательными актами:

Законом о компаниях (The Companies Act);

Законом о бухгалтерском учете (The Accounting Act). Новый закон о бухгалтерском учете был опубликован и вступил в силу в июле 2024 года;

Международными стандартами финансовой отчетности (IAS и IFRS);

Стандартами бухгалтерского учета Хорватии (Croatian Financial Reporting Standards – CFRS), разработанными Советом по финансовой отчетности (FRC) при Министерстве финансов (Financial Reporting Council (FRC) of the Ministry of Finance.)

Компании, представляющие общественный интерес (листинговые компании, кредитные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды и компании с прямым или косвенным государственным или муниципальным участием), которые превышают критерии предприятий среднего размера, обязаны применять МСФО в своей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

Все остальные компании имеют возможность применять либо МСФО, либо стандарты бухгалтерского учета Хорватии (CFRS).

Основные положения составления финансовой отчетности в Хорватии

Компании и предприниматели должны вести деловые (бухгалтерские) книги и закрывать их ежегодно.

Отчетный период – календарный год или любой другой период продолжительностью 12 месяцев.

Финансовая отчетность должна быть составлена в течение 4 месяцев с момента окончания отчетного периода. За несвоевременную подачу отчетности предусмотрены штрафные санкции.

Финансовые отчеты в Хорватии подаются в Финансовое Агентство Республики Хорватии (FINA) и хранятся в Ежегодном Реестре Финансовых отчетов (Annual Financial Statements Registry – RGFI).

Финансовая отчетность составляется на хорватском языке.

Валюта финансовой отчетности – хорватская куна.

Деловые книги, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, годовые и бизнес-отчеты должны храниться в течение 11 лет.

Классификация компаний для целей бухгалтерского учета, аудита и раскрытия информации

В зависимости от активов, оборота, количества работников, а также от сферы деятельности и организационно-правовой формы компании подразделяются на следующие виды:

Микрокомпания

Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:

количество сотрудников – не более 10; годовой доход менее 900 000 евро (до 2024 года – менее 700 000 евро); стоимость активов составляет менее 450 000 евро (до 2024 года – менее 350 000 евро).

Малая компания

Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:

количество сотрудников – не более 50; годовой доход менее 10 000 000 евро (до 2024 года – менее 8 000 000 евро); стоимость активов составляет менее 5 000 000 евро (до 2024 года – менее 4 000 000 евро).

Компания среднего размера

Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:

количество сотрудников – не более 250; годовой доход менее 50 000 000 евро (до 2024 года – менее 40 000 000 евро); стоимость активов составляет менее 25 000 000 евро (до 2024 года – менее 20 000 000 евро).

Крупная компания

Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:

количество сотрудников – более 250; годовой доход более 50 000 000 евро (до 2024 года – более 40 000 000 евро); стоимость активов составляет более 25 000 000 (до 2024 года – более 20 000 000 евро).

Банки, страховые компании и ассоциированные компании (филиалы, дочерние компании, трасты и т.д.) в любом случае считаются крупными компаниями.

Состав финансовой отчетности компаний в Хорватии

Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности предусмотрен следующий состав финансовой отчетности:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

отчет о совокупном доходе;

отчет о движении денежных средств;

отчет об изменениях в капитале;

примечания к финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность

Помимо категорий отдельных компаний, закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности также определяет критерии классификации групп компаний на малые, средние и крупные.

Критерии для классификации групп такие же, как и для отдельных компаний, и основаны на консолидированных показателях.

В соответствии с законом, компании, зарегистрированные в Хорватии и являющиеся материнской компанией одной или нескольких дочерних компаний, зарегистрированных в Хорватии или за ее пределами, должны готовить консолидированную финансовую отчетность.

Малые группы освобождаются от требования о подготовке консолидированной финансовой отчетности, если только ни одна из компаний группы не является компанией, представляющей общественный интерес.

Консолидированная финансовая отчетность должна составляться в соответствии с МСФО, принятыми в Европейском Союзе.

Аудит в Хорватии

Аудит в Хорватии проводится в соответствии с Законом об аудите (Auditing Act), Законом о бухгалтерском учете (The Accounting Act), а также Международными стандартами аудита.

Аудит может быть как обязательным, так и не обязательным.

Обязательному аудиту подлежит индивидуальная и консолидированная финансовая отчетность средних и крупных компаний и групп, а также всех компаний в регулируемых секторах (т.е. компаний, котирующихся на бирже, банков и страховых компаний).

Кроме того, аудит является обязательным, если превышены хотя бы 2 из указанных ниже порога:

общая сумма активов от 2 500 000 евро (до 2024 года – от 1 990 842,13 евро); выручка за год от 5 000 000 евро (до 2024 года – от 3 981 684,25 евро); среднее количество сотрудников в течение финансового года – не менее 25 человек.

Аудит может проводиться только сертифицированными аудиторами или аудиторскими компаниями, являющимися членами Croatian Audit Chamber (CAC).

Аудиторская компания должна иметь специальное разрешение на проведение аудита, выданное Министерством Финансов Хорватии.