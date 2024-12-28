Будучи членом Европейского союза, Хорватия подчиняется требованиям к бухгалтерскому учету, аудиту и финансовой отчетности, установленным в правилах и директивах ЕС. Эти правила и директивы в свою очередь внесены в национальное законодательство Хорватии. Ниже рассмотри все более подробно.
Бухгалтерский учет и подготовка финансовой отчетности в Хорватии регулируется следующими законодательными актами:
Компании, представляющие общественный интерес (листинговые компании, кредитные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды и компании с прямым или косвенным государственным или муниципальным участием), которые превышают критерии предприятий среднего размера, обязаны применять МСФО в своей консолидированной и отдельной финансовой отчетности.
Все остальные компании имеют возможность применять либо МСФО, либо стандарты бухгалтерского учета Хорватии (CFRS).
В зависимости от активов, оборота, количества работников, а также от сферы деятельности и организационно-правовой формы компании подразделяются на следующие виды:
Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:
Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:
Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:
Для соответствия этой категории должны быть выполнены любые два из следующих условий:
Банки, страховые компании и ассоциированные компании (филиалы, дочерние компании, трасты и т.д.) в любом случае считаются крупными компаниями.
Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности предусмотрен следующий состав финансовой отчетности:
Помимо категорий отдельных компаний, закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности также определяет критерии классификации групп компаний на малые, средние и крупные.
Критерии для классификации групп такие же, как и для отдельных компаний, и основаны на консолидированных показателях.
В соответствии с законом, компании, зарегистрированные в Хорватии и являющиеся материнской компанией одной или нескольких дочерних компаний, зарегистрированных в Хорватии или за ее пределами, должны готовить консолидированную финансовую отчетность.
Малые группы освобождаются от требования о подготовке консолидированной финансовой отчетности, если только ни одна из компаний группы не является компанией, представляющей общественный интерес.
Консолидированная финансовая отчетность должна составляться в соответствии с МСФО, принятыми в Европейском Союзе.
Аудит в Хорватии проводится в соответствии с Законом об аудите (Auditing Act), Законом о бухгалтерском учете (The Accounting Act), а также Международными стандартами аудита.
Аудит может быть как обязательным, так и не обязательным.
Обязательному аудиту подлежит индивидуальная и консолидированная финансовая отчетность средних и крупных компаний и групп, а также всех компаний в регулируемых секторах (т.е. компаний, котирующихся на бирже, банков и страховых компаний).
Кроме того, аудит является обязательным, если превышены хотя бы 2 из указанных ниже порога:
Аудит может проводиться только сертифицированными аудиторами или аудиторскими компаниями, являющимися членами Croatian Audit Chamber (CAC).
Аудиторская компания должна иметь специальное разрешение на проведение аудита, выданное Министерством Финансов Хорватии.
Аудитор выбирается и назначается компанией в срок до 30 сентября текущего финансового года.
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