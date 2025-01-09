Румыния повышает налоговую ставку на дивиденды и пересматривает режим микропредприятий

Румыния опубликовала документ, который содержит ряд поправок к Налоговому кодексу (Закон № 227/2015), вступающих в силу с 1 января 2025 года.

Одним из ключевых изменений является повышение налоговой ставки на дивиденды с 8% до 10%. Увеличение касается налога у источника на распределение дивидендов между румынскими юридическими лицами и на распределение дивидендов нерезидентам. Налог должен быть заявлен и уплачен до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором выплачиваются дивиденды.

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Поправки также вносятся в режим микропредприятий, включая снижение порога оборота для этого режима с 500 000 EUR до 250 000 EUR с 1 января 2025 года и до 100 000 EUR с 1 января 2026 года.

Кроме того, вновь вводится налог на строения, за исключением зданий, облагаемых местными налогами, по ставке 1% от стоимости строений, принадлежащих юридическим лицам по состоянию на 31 декабря предыдущего года. Налог уплачивается двумя частями до 30 июня и 31 октября.