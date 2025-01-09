Исландия вносит изменения в ставки по налогу на доходы физических лиц

Налоговая и таможенная служба Исландии опубликовала основные ставки и суммы на 2025 год (на английском языке), которые включают изменения налога на доходы физических лиц в 2025 году.
Они включают следующие ежемесячные диапазоны и ставки:
Другое изменение заключается в том, что ежегодная скидка для физических лиц увеличивается до 824 288 исландских крон по сравнению с 779 112 исландских крон в 2024 году.
Кроме того, общий налог на заработную плату работодателя сохраняется на уровне 6,35%, что состоит из взносов на общее социальное обеспечение (4,90%), взносов на страхование занятости (1,35%), взносов в фонд гарантирования заработной платы (0,05%) и рыночная комиссия (0,05%).
По материалам orbitax.com
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