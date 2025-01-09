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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Исландия вносит изменения в ставки по налогу на доходы физических лиц

Налоговая и таможенная служба Исландии опубликовала основные ставки и суммы на 2025 год (на английском языке), которые включают изменения налога на доходы физических лиц в 2025 году.

Ксения Шилкина
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Они включают следующие ежемесячные диапазоны и ставки:

  • до 472 005 исландских крон 31,49%
  • от 472 005 исландских крон до 1 325 127 37,99%
  • более 1 325 127 исландских крон 46,29%.

Другое изменение заключается в том, что ежегодная скидка для физических лиц увеличивается до 824 288 исландских крон по сравнению с 779 112 исландских крон в 2024 году.

Кроме того, общий налог на заработную плату работодателя сохраняется на уровне 6,35%, что состоит из взносов на общее социальное обеспечение (4,90%), взносов на страхование занятости (1,35%), взносов в фонд гарантирования заработной платы (0,05%) и рыночная комиссия (0,05%).

По материалам orbitax.com

#Исландия#подоходный налог (НДФЛ)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Исландия#подоходный налог (НДФЛ)