Исландия вносит изменения в ставки по налогу на доходы физических лиц

Налоговая и таможенная служба Исландии опубликовала основные ставки и суммы на 2025 год (на английском языке), которые включают изменения налога на доходы физических лиц в 2025 году.

Они включают следующие ежемесячные диапазоны и ставки:

до 472 005 исландских крон 31,49%

от 472 005 исландских крон до 1 325 127 37,99%

более 1 325 127 исландских крон 46,29%.

Другое изменение заключается в том, что ежегодная скидка для физических лиц увеличивается до 824 288 исландских крон по сравнению с 779 112 исландских крон в 2024 году.

Кроме того, общий налог на заработную плату работодателя сохраняется на уровне 6,35%, что состоит из взносов на общее социальное обеспечение (4,90%), взносов на страхование занятости (1,35%), взносов в фонд гарантирования заработной платы (0,05%) и рыночная комиссия (0,05%).