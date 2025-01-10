Люксембург опубликовал муниципальные коэффициенты ставок на 2024 год

Муниципальные коэффициенты первоначально были опубликованы в Official Gazette 11 декабря 2024 года. Для муниципального коммерческого (предпринимательского) налога базовая муниципальная ставка составляет 3%, которая умножается на коэффициенты, определяемые каждым муниципалитетом. На 2024 год самым низким коэффициентом остается 225%, который применяется городом Люксембург и несколькими другими и приводит к общей налоговой ставке 6,75%. Самый высокий коэффициент составляет 350%, что приводит к общей налоговой ставке 10,50%.