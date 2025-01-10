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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Люксембург опубликовал муниципальные коэффициенты ставок на 2024 год

Люксембургское управление прямых налогов (Administration des Contributions Directes) опубликовало информационный бюллетень, касающийся муниципальных множителей ставок (коэффициентов) на 2024 налоговый год.

Ксения Шилкина
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Муниципальные коэффициенты первоначально были опубликованы в Official Gazette 11 декабря 2024 года. Для муниципального коммерческого (предпринимательского) налога базовая муниципальная ставка составляет 3%, которая умножается на коэффициенты, определяемые каждым муниципалитетом. На 2024 год самым низким коэффициентом остается 225%, который применяется городом Люксембург и несколькими другими и приводит к общей налоговой ставке 6,75%. Самый высокий коэффициент составляет 350%, что приводит к общей налоговой ставке 10,50%.

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По материалам orbitax.com

#законодательство#Люксембург#налоговая ставка
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Люксембург#налоговая ставка