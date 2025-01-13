Оман отложил введение подоходного налога с физических лиц

План Омана по введению подоходного налога для высокооплачиваемых граждан был отложен после заседания Государственного совета султаната.
Согласно первоначальному законопроекту, впервые представленному в 2022 году, иностранные граждане Омана, зарабатывающие более 100 000 USD, с 2026 года облагались бы налогом в размере от 5% до 9%. Граждане Омана будут облагаться 5%-м налогом на доход, превышающий 1 000 000 USD.
Однако финансово-экономический комитет Государственного совета рекомендовал отложить введение налога до укрепления экономики и проведения дополнительного анализа его общего воздействия.
Комитет также единогласно проголосовал за снижение ставки подоходного налога в Омане до 5% в целом по стране в проекте закона о налогообложении физических лиц.
Оман станет первой страной в блоке GCC, которая введет подоходный налог в любой форме.
По оценкам Международного валютного фонда, средства, полученные от налога на доходы физических лиц, составят всего 2% от общего дохода страны Персидского залива.
Текущий налоговый режим Омана уже включает в себя корпоративный подоходный налог, НДС и акцизный налог.
По материалам AGBI
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