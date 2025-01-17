Турция повышает налог на дивиденды

В декабре 2023 года в Турции вступил в силу президентский указ, который существенно изменяет налоговую политику в отношении дивидендов. Согласно нововведениям, ставка налога у источника на выплату дивидендов была увеличена с 10% до 15%.

Президентский указ № 9286, подписанный в конце декабря, увеличивает ставку налога у источника на дивиденды, выплачиваемые резидентами Турции, с 10% до 15%. Это изменение отменяет ранее действующее снижение ставки, принятое 3 года назад. Новый порядок налогообложения распространяется на резидентов и нерезидентов страны, что делает его универсальным для всех получателей дивидендов.

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Ставка налога у источника регламентируется статьей 94 Кодекса о подоходном налоге и статьями 15 и 30 Кодекса о корпоративном налоге. Повышение ставки налога у источника может существенно повлиять на тех, кто получает дивидендный доход от турецких компаний, особенно если между Турцией и страной получателя нет соглашения об избежании двойного налогообложения. Такие соглашения, как правило, устанавливают более низкие ставки налога на дивиденды, чем местные ставки.

Для нерезидентов, получающих дивиденды от турецких компаний, это изменение может означать увеличение налоговых расходов. Например, если между Турцией и страной получателя дивидендов отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения, ставка налога составит 15%. Для сравнения, в рамках большинства существующих соглашений ставка налога у источника на дивиденды ниже, чем 15%.

Соответствие требованиям соглашений об избежании двойного налогообложения становится критически важным для нерезидентов. Для получения налоговых льгот нерезиденты должны предоставить необходимые документы и доказательства. В противном случае они будут обязаны уплатить налог по полной ставке.