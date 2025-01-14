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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Израиль утвердил закон о налогообложении нераспределенной прибыли

Израильский Кнессет утвердил закон о налогообложении нераспределенной прибыли, так называемый «Закон о захваченной прибыли».

Ксения Шилкина
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Он включает налог в размере 2% на избыточную нераспределенную прибыль холдинговых компаний, классифицируемых как компании с ограниченным участием акционеров с пятью или менее акционерами по состоянию на конец предыдущего года, который вводится с 2025 года. В качестве альтернативы компании могут избежать налога в размере 2%, распределив не менее 6% прибыли предыдущего года, хотя ставка снижается до 5% на 2025 год, если распределение будет произведено до ноября 2025 года, а полученный налог будет уплачен до декабря 2025 года. Кроме того, компании с ограниченным участием акционеров могут вместо этого распределить 50% избыточной прибыли предыдущего года.

Избыточная нераспределенная прибыль — это сумма нераспределенной прибыли на конец предыдущего года за вычетом наибольшего из следующих значений:

  • 750 000 израильских шекелей;
  • Расходы предыдущего года или средние расходы за три года, заканчивающиеся в этом году; или
  • Общая стоимость активов компании по всему миру за вычетом акционерного капитала или премии, займов от связанных сторон и определенных специальных активов, включая пассивные активы, такие как ценные бумаги, финансовые активы, нематериальные активы, генерирующие в основном роялти, недвижимость не для собственного использования и не имеющая права на арендные льготы, и облигации.

Добавочный налог не может быть введен в годы, когда убытки превышают 10% от прибыли предыдущего года. Кроме того, определенная прибыль освобождается от уплаты налога, включая прибыль от дохода привилегированных предприятий, доход израильских промышленных предприятий, доход от строительных проектов, длящихся более года, и доход финансового учреждения.

По материалам orbitax.com

#Израиль#налог на прибыль
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Израиль#налог на прибыль