Израиль утвердил закон о налогообложении нераспределенной прибыли

Он включает налог в размере 2% на избыточную нераспределенную прибыль холдинговых компаний, классифицируемых как компании с ограниченным участием акционеров с пятью или менее акционерами по состоянию на конец предыдущего года, который вводится с 2025 года. В качестве альтернативы компании могут избежать налога в размере 2%, распределив не менее 6% прибыли предыдущего года, хотя ставка снижается до 5% на 2025 год, если распределение будет произведено до ноября 2025 года, а полученный налог будет уплачен до декабря 2025 года. Кроме того, компании с ограниченным участием акционеров могут вместо этого распределить 50% избыточной прибыли предыдущего года.