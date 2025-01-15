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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Турция обновила пороги для подоходного налога на 2025 год

В конце декабря Турция опубликовала Общее коммюнике по подоходному налогу № 329, в котором приведены обновленные значения подоходного налога на 2025 год.

Ольга Кутяева
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Они включают следующие налоговые пороги и ставки для трудовых доходов:

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  • до 158 000 TRY - 15%;
  • от 158 000 TRY до 330 000 TRY - 20%;
  • от 330 000 TRY до 1 200 000 TRY - 27%;
  • от 1 200 000 TRY до 4 300 000 TRY - 35%;
  • свыше 4 300 000 TRY - 40%.

Для прочих доходов, не связанных с трудовой деятельностью, пороги и ставки те же, но порог 35%-ной ставки составляет 800 000 TRY:

  • до 158 000 TRY - 15%;
  • от 158 000 TRY до 330 000 TRY - 20%;
  • от 330 000 TRY до 800 000 TRY - 27%;
  • от 800 000 TRY до 4 300 000 TRY - 35%;
  • свыше 4 300 000 TRY - 40%.

Общее коммюнике также содержит некоторые другие изменения в размере освобождения от уплаты налогов и пособий. Документ вступил в силу 1 января 2025 года.

По материалам Orbitax

#подоходный налог (НДФЛ)#Турция
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#подоходный налог (НДФЛ)#Турция