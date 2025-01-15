Турция обновила пороги для подоходного налога на 2025 год

В конце декабря Турция опубликовала Общее коммюнике по подоходному налогу № 329, в котором приведены обновленные значения подоходного налога на 2025 год.
Они включают следующие налоговые пороги и ставки для трудовых доходов:
Для прочих доходов, не связанных с трудовой деятельностью, пороги и ставки те же, но порог 35%-ной ставки составляет 800 000 TRY:
Общее коммюнике также содержит некоторые другие изменения в размере освобождения от уплаты налогов и пособий. Документ вступил в силу 1 января 2025 года.
По материалам Orbitax
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