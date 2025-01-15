сегодня в 11:29

Турция обновила пороги для подоходного налога на 2025 год

В конце декабря Турция опубликовала Общее коммюнике по подоходному налогу № 329, в котором приведены обновленные значения подоходного налога на 2025 год.

Они включают следующие налоговые пороги и ставки для трудовых доходов:

Все услуги по этой теме:

до 158 000 TRY - 15%;

от 158 000 TRY до 330 000 TRY - 20%;

от 330 000 TRY до 1 200 000 TRY - 27%;

от 1 200 000 TRY до 4 300 000 TRY - 35%;

свыше 4 300 000 TRY - 40%.

Для прочих доходов, не связанных с трудовой деятельностью, пороги и ставки те же, но порог 35%-ной ставки составляет 800 000 TRY:

до 158 000 TRY - 15%;

от 158 000 TRY до 330 000 TRY - 20%;

от 330 000 TRY до 800 000 TRY - 27%;

от 800 000 TRY до 4 300 000 TRY - 35%;

свыше 4 300 000 TRY - 40%.

Общее коммюнике также содержит некоторые другие изменения в размере освобождения от уплаты налогов и пособий. Документ вступил в силу 1 января 2025 года.