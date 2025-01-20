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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия утвердила форму годовой декларации по НДС для подачи в 2025 году в отношении 2024 года

Итальянское налоговое агентство объявило об утверждении формы годовой декларации по НДС для подачи в 2025 году в отношении 2024 налогового года.

Ксения Шилкина
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Форма и инструкции по подаче в настоящее время доступны только на итальянском языке, хотя в ближайшем будущем ожидается публикация версий на других языках, включая английский.

Также была утверждена базовая форма годовой декларации по НДС, которую могут использовать определенные налогоплательщики, имеющие на это право. Обе формы годовой декларации должны быть поданы в электронном виде в период с 1 февраля по 30 апреля 2025 года.

По ссылке можно ознакомиться с версией обеих форм и инструкций в формате PDF.

По материалам orbitax.com

#декларация#Италия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#декларация#Италия