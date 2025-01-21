Словакия близка к цифровизации НДС

Словакия предпринимает официальные шаги в направлении обязательного электронного выставления счетов и предоставления данных счетов в режиме реального времени для целей НДС.
Правительство Словакии предпринимает первые шаги в области оцифровки НДС, опубликовав в конце декабря 2024 года предварительную информацию о введении электронного выставления счетов для плательщиков НДС и обязательной отчетности данных счетов в режиме реального времени в Финансовую администрацию.
Это предложение поступило в то время, когда Европейский союз (ЕС) одобрил обязательство государств-членов ЕС ввести обязательную отчетность в режиме реального времени о трансграничных транзакциях к 2030 году.
Правительство Словакии не ждет до 2030 года, чтобы потребовать отчетность по внутренним транзакциям, однако предлагает следующий график внедрения:
Внедрение электронного выставления счетов в январе 2027 года
Обязательная отчетность в режиме реального времени по электронным счетам для внутренних транзакций
Обязательная отчетность в режиме реального времени по трансграничным транзакциям в июле 2030 года
В результате этой инициативы весь процесс выставления счетов будет оцифрован, что поможет свести к минимуму вмешательство в счета до тех пор, пока они не будут доставлены в Финансовую администрацию. Также были объявлены изменения в контрольных механизмах соответствующих органов в связи с этой оцифровкой.
Формулировка законопроекта должна быть доступна где-то во втором квартале 2025 года.
По материалам ey.com
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь