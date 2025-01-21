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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Словакия близка к цифровизации НДС

Словакия предпринимает официальные шаги в направлении обязательного электронного выставления счетов и предоставления данных счетов в режиме реального времени для целей НДС.

Ксения Шилкина
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Правительство Словакии предпринимает первые шаги в области оцифровки НДС, опубликовав в конце декабря 2024 года предварительную информацию о введении электронного выставления счетов для плательщиков НДС и обязательной отчетности данных счетов в режиме реального времени в Финансовую администрацию.

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Это предложение поступило в то время, когда Европейский союз (ЕС) одобрил обязательство государств-членов ЕС ввести обязательную отчетность в режиме реального времени о трансграничных транзакциях к 2030 году.

Правительство Словакии не ждет до 2030 года, чтобы потребовать отчетность по внутренним транзакциям, однако предлагает следующий график внедрения:

Внедрение электронного выставления счетов в январе 2027 года

  • Плательщики НДС будут обязаны выставлять, отправлять и получать счета в структурированном электронном формате.
  • Структурированный электронный формат должен быть установлен в соответствии с европейским стандартом электронного выставления счетов, что обеспечит единообразие счетов и позволит производить их автоматическую и электронную обработку.

Обязательная отчетность в режиме реального времени по электронным счетам для внутренних транзакций

  • Отчетность в режиме реального времени по внутренним транзакциям должна осуществляться так же, как определено Европейской комиссией в пакете НДС в цифровую эпоху (ViDA) для трансграничных транзакций в пределах ЕС.

Обязательная отчетность в режиме реального времени по трансграничным транзакциям в июле 2030 года

  • К 1 июля 2030 года Словацкая Республика обязана транспонировать правовые акты, утвержденные в пакете ViDA, и ввести обязательную отчетность в режиме реального времени по электронным счетам для трансграничных транзакций в пределах ЕС.
  • Отчетность о трансграничных транзакциях должна быть такой же, как и отчетность о внутренних транзакциях.

В результате этой инициативы весь процесс выставления счетов будет оцифрован, что поможет свести к минимуму вмешательство в счета до тех пор, пока они не будут доставлены в Финансовую администрацию. Также были объявлены изменения в контрольных механизмах соответствующих органов в связи с этой оцифровкой.

Формулировка законопроекта должна быть доступна где-то во втором квартале 2025 года.

По материалам ey.com

#НДС / VAT#Словакия
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#НДС / VAT#Словакия