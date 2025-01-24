News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

Таиланд снижает ставку корпоративного налога для поощрения инвестиций в особые экономические зоны

Налоговый департамент Таиланда объявил о принятии налоговых мер по стимулированию инвестиций в особые экономические зоны (ОЭЗ), которые были утверждены кабинетом министров 13 января.

Ольга Кутяева
Обсудить

Основной мерой является снижение ставки корпоративного налога на прибыль до 10% на чистую прибыль компаний или юридических партнерств, ведущих целевой бизнес, как указано Комитетом по политике развития ОЭЗ, которые осуществляют свою деятельность в ОЭЗ, независимо от местонахождения их штаб-квартиры. Это относится к доходам, полученным от производства товаров в ОЭЗ или доходов от услуг, оказанных в ОЭЗ в течение 10 последовательных отчетных периодов.

В настоящее время существует 10 ОЭЗ в приграничных районах: Так, Мукдахан, Са Каео, Сонгкхла, Трат, Нонг Кхай, Наратхиват, Чианг Рай, Накхон Пханом и Канчанабури.

По материалам Orbitax

#налог на прибыль (Corporation Tax)#Таиланд
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налог на прибыль (Corporation Tax)#Таиланд