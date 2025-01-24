Таиланд снижает ставку корпоративного налога для поощрения инвестиций в особые экономические зоны

Налоговый департамент Таиланда объявил о принятии налоговых мер по стимулированию инвестиций в особые экономические зоны (ОЭЗ), которые были утверждены кабинетом министров 13 января.
Основной мерой является снижение ставки корпоративного налога на прибыль до 10% на чистую прибыль компаний или юридических партнерств, ведущих целевой бизнес, как указано Комитетом по политике развития ОЭЗ, которые осуществляют свою деятельность в ОЭЗ, независимо от местонахождения их штаб-квартиры. Это относится к доходам, полученным от производства товаров в ОЭЗ или доходов от услуг, оказанных в ОЭЗ в течение 10 последовательных отчетных периодов.
В настоящее время существует 10 ОЭЗ в приграничных районах: Так, Мукдахан, Са Каео, Сонгкхла, Трат, Нонг Кхай, Наратхиват, Чианг Рай, Накхон Пханом и Канчанабури.
По материалам Orbitax
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