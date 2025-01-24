Таиланд снижает ставку корпоративного налога для поощрения инвестиций в особые экономические зоны

Основной мерой является снижение ставки корпоративного налога на прибыль до 10% на чистую прибыль компаний или юридических партнерств, ведущих целевой бизнес, как указано Комитетом по политике развития ОЭЗ, которые осуществляют свою деятельность в ОЭЗ, независимо от местонахождения их штаб-квартиры. Это относится к доходам, полученным от производства товаров в ОЭЗ или доходов от услуг, оказанных в ОЭЗ в течение 10 последовательных отчетных периодов.