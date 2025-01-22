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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Италия одобряет Закон о бюджете Италии на 2025 год и другие соответствующие законы, вводящие новые меры по НДС

Парламент Италии одобрил Закон о бюджете на 2025 год, который включает существенные корректировки правил НДС.

Ксения Шилкина
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Было принято несколько соответствующих законодательных мер, включая Указ о сохранении нарушений и меры по реализации директив Европейского союза (ЕС).

Основные меры по НДС, вступившие в силу с 1 января 2025 года:

  • Продление обратного налогообложения в секторе логистики
  • Взимание НДС за услуги по обучению, предоставляемые квалифицированными учебными заведениями
  • Схема НДС для малого бизнеса
  • НДС на онлайн-мероприятия
  • Откомандирование персонала
  • Продление обратного налогообложения в секторе логистики

В Законе о бюджете Италии предлагается буква «a-quinquies» в пункте 6 статьи 17 Указа президента 633 от 1972 года (итальянский кодекс НДС), который ранее был введен Законодательным декретом 124 от 2019 года, но так и не вступил в силу из-за отсутствия одобрения ЕС.

Согласно предлагаемому положению, обратное начисление применяется к поставке услуг, осуществляемых по контрактам на выполнение работ, субподрядам, уступкам членам консорциума или договорным отношениям, как бы они ни назывались. Такая поставка услуг должна характеризоваться преобладающим использованием рабочей силы в местах ведения бизнеса заказчика с использованием капитальных благ, принадлежащих заказчику или приписываемых ему в любой форме и оказываемых компаниям, которые осуществляют транспортировку, обработку товаров или логистические услуги.

Однако обратный налог не применяется, если эти поставки услуг оказываются:

  • Государственным администрациям и другим государственным органам (где заявка на НДС выполняется через механизм раздельной оплаты)
  • Квалифицированным агентствам по трудоустройству

Эффективность новых правил зависит от разрешения Совета Европейского союза в соответствии со статьей 395 Директивы по НДС 2006/112/EC.В промежутке, пока Совет не выдаст разрешение, поставщик и клиент могут выбрать, чтобы уплата НДС производилась клиентом от имени и в интересах поставщика (который остается солидарно ответственным за причитающийся НДС). Эта возможность доступна в течение трех лет, и для того, чтобы сообщить итальянским налоговым органам о том, что клиент использует эту возможность, клиент должен подать специальную форму для утверждения Директором итальянской налоговой службы.

По материалам ey.com

#Италия#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Италия#НДС / VAT