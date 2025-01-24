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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Чили устанавливает порядок уплаты налога на роскошь

Служба внутренних доходов Чили (SII) опубликовала Постановление 9 от 16 января 2025 года, которое устанавливает порядок взимания 2% годового налога с рыночной цены определенных «роскошных» товаров.

Ксения Шилкина
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Данные товары должны находиться в Чили и принадлежать физическим или юридическим лицам, включая вертолеты, самолеты, яхты и некоторые автомобили. Налог взимается с активов, находящихся во владении на 31 декабря предыдущего года, с уведомлением о налоге, подлежащим уплате в апреле для каждого налогооблагаемого актива. Сумма налога, подлежащая уплате, также должна быть уплачена в том же месяце.

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Если налогоплательщик владеет налогооблагаемым активом в соответствии с правилами, но не получает уведомление, выданное в апреле, он должен самостоятельно отчитаться в период с мая по август того же года и запросить уведомление о налоге, подлежащем уплате.

По материалам orbitax.com

#законодательство#Чили
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законодательство#Чили