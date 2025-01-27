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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Кипр вводит публичную CbC-отчетность

Кипр опубликовал поправки в Закон о компаниях (Companies (Amendment) (No. 5) Law of 2024) для внедрения публичной страновой отчетности (CbC) в соответствии с Директивой (ЕС) 2021/2101, включая порог публичной отчетности в размере годового консолидированного дохода 750 млн евро за каждый из 2-х последних последовательных финансовых лет.

Ольга Кутяева
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При необходимости публичный отчет о CbC должен быть представлен в Реестр компаний в течение 12 месяцев после окончания финансового года, к которому относится отчет. Кроме того, отчитывающаяся компания должна опубликовать отчет на своем веб-сайте на греческом или английском языке в тот же 12-месячный срок, и он должен оставаться в открытом доступе в течение как минимум 5лет.

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К отчитывающимся компаниям могут относиться конечные материнские компании групп, соответствующих пороговому значению, и самостоятельные компании (не входящие в группу), соответствующие пороговому значению. Однако требование о предоставлении отчетности не распространяется на конечные материнские или самостоятельные компании и их дочерние компании или филиалы, если они учреждены или имеют постоянное место ведения бизнеса или постоянной экономической деятельности на территории одного государства-члена ЕС и ни в какой другой налоговой юрисдикции. Отчитывающиеся компании могут также включать филиалы или дочерние компании на Кипре, если конечная материнская компания группы находится в третьей стране (не входящей в ЕС), хотя это требование не будет применяться, если конечная материнская компания опубликовала публичный отчет о соотношении цены и качества на своем веб-сайте в течение 12 месяцев после окончания финансового года, который является бесплатным и общедоступным по крайней мере на одном из официальных языков Европейского Союза.

Наконец, Кипр принял решение разрешить временное исключение информации из отчета, если ее раскрытие нанесет серьезный ущерб коммерческому положению предприятий, к которым относится отчет. Любое упущение должно быть четко указано в отчете вместе с должным образом обоснованным объяснением причин. Такая пропущенная информация должна быть обнародована в последующем отчете в течение не более 5 лет с даты ее первоначального упущения.

Требования к публичной отчетности CbC применяются к финансовым годам, начинающимся 22 июня 2024 года или после этой даты.

По материалам Orbitax

#Кипр#Межстрановая отчетность
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#Межстрановая отчетность