Турция заменяет MasterCard и VISA на TROY

В отношении кредитных и дебетовых карт государственных банков были внесены важные изменения. Принят документ, в соответствии с которым кредитные и дебетовые карты государственных банков будут предлагаться в системе TROY, если только не поступит соответствующий запрос от клиента.

После публикации документа в «Официальном вестнике» были внесены важные изменения в кредитные и дебетовые карты государственных банков, таких как Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank. Соответственно, карты, предлагаемые клиентам государственными банками (Ziraat Bank, Vakıfbank, Halkbank), теперь будут предлагаться с местной платежной системой TROY, если только клиент не запросит иное.

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Карты, которые ранее предлагались интегрированными с инфраструктурой Mastercard или VISA, будут предлагаться с местной платежной системой TROY в рамках нового регулирования. Новым клиентам или клиентам Ziraat Bankası, Vakıfbank и Halkbank, которые продлевают свои карты, автоматически будут выданы карты, определенные в системе TROY. Однако клиенты смогут получить карты с логотипом Mastercard или VISA бесплатно по своему запросу.

TROY (Türkiye’nin Ödeme Yöntem) — внутренняя платежная система, созданная в 2015 году Центральным банком Турецкой Республики и 10 банками. Цель TROY — гарантировать, что экономические расходы в Турции обрабатываются только на местных серверах, без выплаты комиссий иностранным платежным системам.

Целью принятого документа является локализация контроля за государственными платежами и государственными банковскими картами. Значительная часть сумм расходов по картам, которые в Турции растут с каждым годом, находилась под контролем иностранных платежных систем, таких как Mastercard и VISA. TROY гарантирует, что эти расходы обрабатываются в местных системах, позволяя экономическим данным и ресурсам оставаться внутри страны.