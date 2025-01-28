Люксембург меняет первоначальную дату подачи всех видов налоговых деклараций

Управление прямых налогов Люксембурга объявило, что первоначальная дата подачи всех видов налоговых деклараций была изменена с первого понедельника февраля на первый понедельник апреля.
Изменения коснутся в том числе декларации по индивидуальному подоходному налогу (M100) и декларации по корпоративному подоходному налогу (M500). В 2025 году это означает, что период подачи деклараций составляет с 7 апреля 2025 года по 31 декабря 2025 года.
Основная цель переноса даты на апрель — обеспечить возможность введения новых предварительно заполненных деклараций для имеющих на это право индивидуальных налогоплательщиков.
Первоначально предварительно заполненная декларация доступна для лиц, имеющих только доход в виде заработной платы и пенсии, без вычетов, кроме минимальной фиксированной ставки. Предварительно заполненные декларации будут постепенно распространяться на других лиц.
По материалам orbitax.com
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