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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Люксембург меняет первоначальную дату подачи всех видов налоговых деклараций

Управление прямых налогов Люксембурга объявило, что первоначальная дата подачи всех видов налоговых деклараций была изменена с первого понедельника февраля на первый понедельник апреля.

Ксения Шилкина
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Изменения коснутся в том числе декларации по индивидуальному подоходному налогу (M100) и декларации по корпоративному подоходному налогу (M500). В 2025 году это означает, что период подачи деклараций составляет с 7 апреля 2025 года по 31 декабря 2025 года.

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Основная цель переноса даты на апрель — обеспечить возможность введения новых предварительно заполненных деклараций для имеющих на это право индивидуальных налогоплательщиков.

Первоначально предварительно заполненная декларация доступна для лиц, имеющих только доход в виде заработной платы и пенсии, без вычетов, кроме минимальной фиксированной ставки. Предварительно заполненные декларации будут постепенно распространяться на других лиц.

По материалам orbitax.com

#Люксембург#налоговая декларация 3-НДФЛ
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Люксембург#налоговая декларация 3-НДФЛ