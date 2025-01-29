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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Литовский парламент рассматривает пересмотренные поправки к Закону о НДС, включая правила для схемы НДС ЕС для малого бизнеса

Литовский парламент (Сейм) рассматривает пересмотренный законопроект о внесении поправок в Закон о налоге на добавленную стоимость.

Ксения Шилкина
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Законопроект предусматривает, среди прочего, реализацию схемы малого бизнеса ЕС для трансграничных поставок. Это включает в себя то, что налогооблагаемое лицо, учрежденное в другом государстве-члене ЕС, может применять схему малого бизнеса (освобождение от НДС) в Литве, если его годовой оборот в Литве не превышает 45 000 евро, а годовой оборот в ЕС не превышает 100 000 евро.

Также включены правила для малых предприятий, учрежденных в Литве, по регистрации для применения схемы малого бизнеса (освобождение) в других государствах-членах ЕС. Это, как правило, требует, чтобы их годовой оборот в другом государстве не превышал пороговое значение этого государства, а их годовой оборот в ЕС не превышал 100 000 евро.

Примечательно, что пересмотренный проект не включает повышение порога регистрации (освобождения) НДС с 45 000 евро до 55 000 евро, как предлагалось в первоначальном проекте. При условии одобрения закон вступит в силу 1 мая 2025 года.

По материалам orbitax.com

#Литва#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Литва#НДС / VAT