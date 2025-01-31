Кампания КИК 2025: в срок до 30 апреля 2025 года налогоплательщики-физлица должны отчитаться перед налоговой РФ по иностранным компаниям за 2024 год

Специалисты компании GSL Law & Consulting предлагают услуги по подготовке уведомления о КИК и подготовке отчетности КИК.
Напомним, что Контролируемой иностранной компанией (КИК) признается иностранная организация / иностранная структура без образования юридического лица, которая не является налоговым резидентом РФ, а её контролирующим лицом является организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами РФ.
В соответствии с Налоговым кодексом, налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства физического лица):
Более подробную информацию по КИК вы можете посмотреть у нас на сайте.
Кроме того, 2024 год привнес множество налоговых изменений, которые касаются буквально каждого налогоплательщика. О наиболее значимых изменениях вы можете узнать из нашего обзора.
По вопросам подачи уведомлений о КИК, а также любым другим вопросам, связанным с налогообложением в РФ или за рубежом вы можете обратиться к Евгению Власову.
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