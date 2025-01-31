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Российские налоги
Ольга Кутяева
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Кампания КИК 2025: в срок до 30 апреля 2025 года налогоплательщики-физлица должны отчитаться перед налоговой РФ по иностранным компаниям за 2024 год

Специалисты компании GSL Law & Consulting предлагают услуги по подготовке уведомления о КИК и подготовке отчетности КИК.

Ольга Кутяева
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Напомним, что Контролируемой иностранной компанией (КИК) признается иностранная организация / иностранная структура без образования юридического лица, которая не является налоговым резидентом РФ, а её контролирующим лицом является организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами РФ.

Все услуги по этой теме:
Налоговые последствия КИК.
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Де Либри , Библиотека GSL, 2019
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В соответствии с Налоговым кодексом, налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства физического лица):

  • о своем участии в иностранных организациях (если доля такого участия превышает 10%);
  • об учреждении иностранных структур без образования юридического лица, а также о контроле над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой структурой;
  • о КИК, в отношении которых они являются контролирующими лицами.

Более подробную информацию по КИК вы можете посмотреть у нас на сайте.

Кроме того, 2024 год привнес множество налоговых изменений, которые касаются буквально каждого налогоплательщика. О наиболее значимых изменениях вы можете узнать из нашего обзора.

По вопросам подачи уведомлений о КИК, а также любым другим вопросам, связанным с налогообложением в РФ или за рубежом вы можете обратиться к Евгению Власову.

#декларация#КИК
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#декларация#КИК