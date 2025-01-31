сегодня в 14:40

Кампания КИК 2025: в срок до 30 апреля 2025 года налогоплательщики-физлица должны отчитаться перед налоговой РФ по иностранным компаниям за 2024 год

Специалисты компании GSL Law & Consulting предлагают услуги по подготовке уведомления о КИК и подготовке отчетности КИК.

Напомним, что Контролируемой иностранной компанией (КИК) признается иностранная организация / иностранная структура без образования юридического лица, которая не является налоговым резидентом РФ, а её контролирующим лицом является организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами РФ.

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В соответствии с Налоговым кодексом, налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства физического лица):

о своем участии в иностранных организациях (если доля такого участия превышает 10%);

об учреждении иностранных структур без образования юридического лица, а также о контроле над ними или фактическом праве на доход, получаемый такой структурой;

о КИК, в отношении которых они являются контролирующими лицами.

Более подробную информацию по КИК вы можете посмотреть у нас на сайте.

Кроме того, 2024 год привнес множество налоговых изменений, которые касаются буквально каждого налогоплательщика. О наиболее значимых изменениях вы можете узнать из нашего обзора.