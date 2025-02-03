Китай принял новый закон о налоге на добавленную стоимость

Государственное налоговое управление Китая опубликовало сообщение о том, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 25 декабря 2024 года принял новый закон о налоге на добавленную стоимость.

Новый закон вступает в силу 1 января 2026 года и в целом соответствует действующим нормам применения НДС в Китае. Однако в него внесены некоторые коррективы и уточнения. В частности, уточнены положения о месте поставки для целей НДС, в том числе о том, что налогооблагаемые операции на территории Китая относятся к следующим:

Все услуги по этой теме:

при продаже товаров происхождение или местонахождение товаров находится на территории Китая;

при продаже или аренде недвижимости или передаче права пользования природными ресурсами недвижимость или природные ресурсы находятся на территории Китая;

при продаже финансовых продуктов финансовые продукты выпускаются в Китае, либо продавцом является отечественное юридическое или физическое лицо;

при продаже услуг или нематериальных активов (кроме 2 или 3 выше) услуги или нематериальные активы потребляются в Китае, или продавцом является отечественное юридическое или физическое лицо.

Также предусмотрено, что поставщик-нерезидент может назначить агента по удержанию НДС в Китае для выполнения обязательств по удержанию НДС в соответствии с Законом. Кроме того, четко указано, что если входной НДС превышает выходной НДС в каком-либо периоде, налогоплательщик может перенести излишек входного налога на следующий период или подать заявление на возмещение. Согласно действующим правилам, введенным в 2019 году, к возмещению применяются особые требования.