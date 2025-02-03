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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Китай принял новый закон о налоге на добавленную стоимость

Государственное налоговое управление Китая опубликовало сообщение о том, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 25 декабря 2024 года принял новый закон о налоге на добавленную стоимость.

Ольга Кутяева
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Новый закон вступает в силу 1 января 2026 года и в целом соответствует действующим нормам применения НДС в Китае. Однако в него внесены некоторые коррективы и уточнения. В частности, уточнены положения о месте поставки для целей НДС, в том числе о том, что налогооблагаемые операции на территории Китая относятся к следующим:

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  • при продаже товаров происхождение или местонахождение товаров находится на территории Китая;
  • при продаже или аренде недвижимости или передаче права пользования природными ресурсами недвижимость или природные ресурсы находятся на территории Китая;
  • при продаже финансовых продуктов финансовые продукты выпускаются в Китае, либо продавцом является отечественное юридическое или физическое лицо;
  • при продаже услуг или нематериальных активов (кроме 2 или 3 выше) услуги или нематериальные активы потребляются в Китае, или продавцом является отечественное юридическое или физическое лицо.

Также предусмотрено, что поставщик-нерезидент может назначить агента по удержанию НДС в Китае для выполнения обязательств по удержанию НДС в соответствии с Законом. Кроме того, четко указано, что если входной НДС превышает выходной НДС в каком-либо периоде, налогоплательщик может перенести излишек входного налога на следующий период или подать заявление на возмещение. Согласно действующим правилам, введенным в 2019 году, к возмещению применяются особые требования.

По материалам Chinese State Taxation Administration

#Китай#НДС / VAT
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Китай#НДС / VAT