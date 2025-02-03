Ставки муниципальных надбавок в Португалии на 2024 год

Португальское налоговое управление выпустило циркулярное письмо № 20273/2025 от 22 января 2025 года о ставках муниципальных надбавок/дополнительных налогов (Derrama Municipal) для целей корпоративного налога на 2024 финансовый год.

Это включает стандартные ставки надбавок для различных перечисленных муниципалитетов, а также сниженные ставки и освобождения для налогоплательщиков, соответствующих определенным требованиям.

Стандартные ставки варьируются от 0,75% до 1,50%, в то время как сниженные ставки до 0,01% предоставляются в некоторых муниципалитетах.

Требования к сниженной ставке или освобождению в некоторых муниципалитетах, как правило, основаны на непревышении установленного порогового значения оборота. Этот порог составляет 150 000 евро в большинстве случаев, хотя в некоторых муниципалитетах применяются более низкие и более высокие пороговые значения.

Требования также могут включать создание и сохранение рабочих мест, осуществление определенных инвестиций, осуществление определенных видов деятельности или создание штаб-квартиры компании в муниципалитете.