News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты Поиск по тегам
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
1

Панама изменяет срок предоставления бухгалтерских записей и подтверждающей документации резидентным агентам

Министерство экономики и финансов Панамы издало Исполнительный указ № 177 от 2024 года, который вступил в силу 2 января 2025 года.

Ольга Кутяева
Обсудить

Исполнительный указ обновляет и заменяет предыдущие указы, регулирующие обязанность юридических лиц, не осуществляющих деятельность в Панаме, ежегодно предоставлять бухгалтерские записи и подтверждающую документацию (или копии) своему резидентному агенту.

Все услуги по этой теме:
Подать отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами РФ?
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Получить помощь
Трансформируем вашу отчетность в МСФО.
Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
Обратиться
Хотите подготовить управленческую отчетность online?
Подробнее

Это включает в себя то, что крайний срок подачи бухгалтерских записей и подтверждающей документации резидентным агентам — 31 марта 2025 года в отношении налоговых лет 2021, 2022 и 2023.

Стандартный крайний срок в отношении налогового года 2024 и последующих лет — 31 марта следующего года, то есть крайний срок в отношении 2024 года также приходится на 31 марта 2025 года.

Также предусмотрено, что крайний срок для резидентных агентов для подачи требуемого ежегодного заверенного заявления изменяется на 15 июня каждого года, начиная с 2025 года.

По материалам Orbitax

#отчетность#Панама
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#отчетность#Панама