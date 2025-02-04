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Панама изменяет срок предоставления бухгалтерских записей и подтверждающей документации резидентным агентам

Министерство экономики и финансов Панамы издало Исполнительный указ № 177 от 2024 года, который вступил в силу 2 января 2025 года.

Исполнительный указ обновляет и заменяет предыдущие указы, регулирующие обязанность юридических лиц, не осуществляющих деятельность в Панаме, ежегодно предоставлять бухгалтерские записи и подтверждающую документацию (или копии) своему резидентному агенту.

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Это включает в себя то, что крайний срок подачи бухгалтерских записей и подтверждающей документации резидентным агентам — 31 марта 2025 года в отношении налоговых лет 2021, 2022 и 2023.

Стандартный крайний срок в отношении налогового года 2024 и последующих лет — 31 марта следующего года, то есть крайний срок в отношении 2024 года также приходится на 31 марта 2025 года.

Также предусмотрено, что крайний срок для резидентных агентов для подачи требуемого ежегодного заверенного заявления изменяется на 15 июня каждого года, начиная с 2025 года.