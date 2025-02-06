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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Малайзия представляет налоговые льготы для новой экономической зоны с Сингапуром

Малайзия представила ряд налоговых льгот, чтобы привлечь инвесторов в свою совместную особую экономическую зону с Сингапуром, которая добавит 26 млрд долларов в год в экономику Малайзии к 2030 году.

Ольга Кутяева
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Специальные ставки налога на прибыль компаний в размере 5% на 15 лет и более низкие подоходные налоги для работников умственного труда были частью пакета, представленного Министерством финансов Малайзии и Правительством штата Джохор. Льготы вступили в силу с 1 января.

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Особая экономическая зона Джохор-Сингапур почти в два раза больше китайского Шэньчжэня — города, граничащего с Гонконгом, успех которого Малайзия надеется повторить.

Эти стимулы «ускорят привлечение качественных инвестиций в ключевые секторы и будут способствовать созданию рабочих мест с более высоким доходом, используя соответствующие сильные стороны и синергию между Джохором и Сингапуром», — сказал в своем заявлении второй министр финансов Малайзии Амир Хамзах.

В соответствии с пакетом, компании, осуществляющие новые инвестиции в производство и услуги, облагаются налогом в размере 5% на срок до 15 лет. К ним относятся цепочки поставок искусственного интеллекта и квантовых вычислений, медицинские приборы и аэрокосмическое производство.

Это очевидный плюс, поскольку в Сингапуре одна из самых низких в регионе ставок налога на прибыль предприятий — 17%. Компании, работающие в Малайзии, в настоящее время платят налог по ставке от 15% до 24%

Малайзия также предоставит специальную ставку подоходного налога в размере 15% на 10 лет для соответствующих требованиям работников умственного труда в зоне, охватывающей более 3 500 кв. км или в 4 раза больше, чем Сингапур.

Налоговые ставки для граждан Малайзии могут достигать 30%. Физическое лицо-нерезидент облагается налогом по фиксированной ставке 30%.

Правительство Малайзии заявило, что для предприятий, работающих в определенных областях экономической зоны, предусмотрены дополнительные индивидуальные льготы. Правительство штата Джохор введет более низкие пошлины на развлечения, поскольку оно стремится еще больше «подсластить» сделку.

По материалам Bloomberg

#Малайзия#налоговые льготы#Сингапур
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Малайзия#налоговые льготы#Сингапур