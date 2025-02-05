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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ZATCA разъясняет применение льгот по двойному налогообложению в рамках налоговых соглашений

Саудовское Управление по закяту, налогам и таможенным сборам (ZATCA) выпустило Руководство по применению льгот по двойному налогообложению в рамках налоговых соглашений страны.

Ольга Кутяева
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Оно включает в себя объяснение различных методов, которые могут быть доступны в соответствии с различными соглашениями, в том числе:

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Методы освобождения:

  • Метод полного освобождения: государство проживания вообще не рассматривает доход, который может облагаться налогом в стране источника, для целей местного подоходного налога и не учитывает освобожденный доход при определении ставки налога на остальную часть дохода; и
  • Метод освобождения с прогрессией: государство проживания не взимает налог с дохода, который может облагаться налогом в стране источника, но оставляет за собой право учитывать этот доход при определении налоговой ставки, которая будет взиматься с остальной части дохода.

Кредитные методы:

  • Метод полного зачета: государство проживания предоставляет налогоплательщикам кредит на всю сумму налогов, подлежащих уплате в государстве происхождения, даже если налог, установленный государством происхождения, превышает налог, который был бы установлен государством проживания; и
  • Метод обычного кредита: государство проживания предоставляет налогоплательщикам кредит на сумму налогов, уплаченных в стране происхождения, но кредит ограничивается налогом, который был бы наложен государством проживания, если бы доход был реализован в государстве проживания.

Для каждого из типов методов приведены примеры.

В Руководстве также разъясняются льготы по двойному налогообложению для плательщиков закята. В целом, любой метод избежания двойного налогообложения не применяется к налогоплательщикам закята, к которым применяется иной режим, чем к налогоплательщикам, облагаемым подоходным налогом. В связи с этим в налоговые соглашения Саудовской Аравии включена оговорка о том, что положения соглашения не наносят ущерба положениям системы взимания закята. Однако если налогоплательщик имеет двойной статус и облагается закятом и подоходным налогом, то к нему частично применяются методы избежания двойного налогообложения.

Кроме тог8о, в Руководстве описаны шаги для получения льготы по двойному налогообложению. Для этого необходимо подать заявление о предоставлении льготы с информацией о налогоплательщике, иностранном государстве, типе и источнике дохода, уплаченном налоге, подтверждении оплаты и т. д. Затем заявление рассматривается, может быть запрошена дополнительная информация, после чего освобождение или льгота утверждается или отклоняется.

Наконец, в Руководстве приводится список налоговых соглашений Саудовской Аравии с указанием типа предоставляемой льготы по двойному налогообложению и номера соответствующей статьи соглашения.

По материалам Orbitax

#Саудовская Аравия#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Саудовская Аравия#соглашение об избежании двойного налогообложения