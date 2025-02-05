ZATCA разъясняет применение льгот по двойному налогообложению в рамках налоговых соглашений

Саудовское Управление по закяту, налогам и таможенным сборам (ZATCA) выпустило Руководство по применению льгот по двойному налогообложению в рамках налоговых соглашений страны.
Оно включает в себя объяснение различных методов, которые могут быть доступны в соответствии с различными соглашениями, в том числе:
Методы освобождения:
Кредитные методы:
Для каждого из типов методов приведены примеры.
В Руководстве также разъясняются льготы по двойному налогообложению для плательщиков закята. В целом, любой метод избежания двойного налогообложения не применяется к налогоплательщикам закята, к которым применяется иной режим, чем к налогоплательщикам, облагаемым подоходным налогом. В связи с этим в налоговые соглашения Саудовской Аравии включена оговорка о том, что положения соглашения не наносят ущерба положениям системы взимания закята. Однако если налогоплательщик имеет двойной статус и облагается закятом и подоходным налогом, то к нему частично применяются методы избежания двойного налогообложения.
Кроме тог8о, в Руководстве описаны шаги для получения льготы по двойному налогообложению. Для этого необходимо подать заявление о предоставлении льготы с информацией о налогоплательщике, иностранном государстве, типе и источнике дохода, уплаченном налоге, подтверждении оплаты и т. д. Затем заявление рассматривается, может быть запрошена дополнительная информация, после чего освобождение или льгота утверждается или отклоняется.
Наконец, в Руководстве приводится список налоговых соглашений Саудовской Аравии с указанием типа предоставляемой льготы по двойному налогообложению и номера соответствующей статьи соглашения.
По материалам Orbitax
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