Бельгия представила налоговые реформы

Расширение режима групповых взносов для включения косвенного участия;
Преобразование режима вычета дивидендов в режим полного освобождения от участия, который сохранит текущее условие владения акциями в размере 10%, но увеличит минимальное условие инвестиций с 2,5 млн евро до 4 млн евро, а также введет 5% налог на прирост капитала по акциям, проданным компаниями коллективных инвестиций в рамках освобождения от участия;
Разрешение переносить неиспользованные инвестиционные вычеты на неопределенный срок;
Увеличение (гармонизация) ставки инвестиционного вычета для активов, связанных с энергетикой, мобильностью и окружающей средой, до 40%;
Предоставление ускоренной амортизации для определенных инвестиций, таких как инвестиции в НИОКР, оборону и энергетический переход, при этом крупным компаниям разрешено амортизировать 40% от стоимости инвестиций в первый год, в то время как МСП снова будет разрешено использовать метод амортизации с уменьшающимся остатком;
Введение 10% солидарного налога на прирост капитала физических лиц от финансовых активов, включая криптоактивы, с базовым освобождением в размере 10 000 евро для мелких инвесторов, а также освобождения на основе размера налогооблагаемой базы, которые уменьшаются по мере увеличения налогооблагаемой базы, без освобождения (т. е. полной ставки 10%) на прирост капитала свыше 10 миллионов евро;
Пересмотр требований к ликвидационному резерву, включая сокращение периода резервирования с 5 до 3 лет вместе с увеличением ставки удерживаемого налога на распределения с 5% до 6,5%, при этом стандартная ставка 30% применяется к ранним распределениям;
Улучшение режима для экспатов путем увеличения необлагаемой налогом части с 30% до 35%, отмены потолка в 90 000 евро и снижения минимального валового вознаграждения с 75 000 евро до 70 000 евро; и
Введение налога на цифровые услуги к 2027 году, если не будет достигнуто соглашение о налогообложении цифровых услуг на европейском или международном уровне.
Помимо потенциального налога на цифровые услуги, меры налоговой реформы должны применяться с 2026 года.