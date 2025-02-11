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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Франция повышает ставку налога на финансовые операции в 2025 году

Французский Закон о финансах на 2025 год был окончательно принят парламентом 6 февраля 2025 года.

Ксения Шилкина
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Среди прочего, Закон о финансах предусматривает повышение ставки налога на финансовые операции с 0,3% до 0,4%. Налог взимается с приобретения ценных бумаг, выпущенных французскими компаниями, рыночная капитализация которых превысила один миллиард евро по состоянию на 1 декабря предыдущего года (список на 2025 год).

Повышение ставки будет применяться к приобретениям, совершенным с первого дня второго месяца после публикации закона в Официальном вестнике.

По материалам orbitax.com

#Изменения Законодательства#Франция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#Франция