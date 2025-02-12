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Сейшельские острова предлагают льготу в виде ускоренной амортизации для инвестиций в программное обеспечение

Сейшельские острова утвердили льготу в виде ускоренной амортизации для инвестиций в программное обеспечение в декабре 2024 года.

Согласно недавнему пресс-релизу Министерства финансов, экономического планирования и торговли Сейшельских островов, стимул ускоренной амортизации для инвестиций в программное обеспечение был утвержден в декабре 2024 года. Предложенная в рамках Национального бюджета на 2025 год (предыдущее покрытие), ускоренная амортизация в течение трех лет (вместо пяти лет) предоставляется для инвестиций в программное обеспечение в секторе цифровой экономики в течение пяти лет.

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Как подтверждено в пресс-релизе, этот стимул доступен любому бизнесу, приобретающему программное обеспечение в период с 2025 по 2029 год.