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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Сейшельские острова предлагают льготу в виде ускоренной амортизации для инвестиций в программное обеспечение

Сейшельские острова утвердили льготу в виде ускоренной амортизации для инвестиций в программное обеспечение в декабре 2024 года.

Ксения Шилкина
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Согласно недавнему пресс-релизу Министерства финансов, экономического планирования и торговли Сейшельских островов, стимул ускоренной амортизации для инвестиций в программное обеспечение был утвержден в декабре 2024 года. Предложенная в рамках Национального бюджета на 2025 год (предыдущее покрытие), ускоренная амортизация в течение трех лет (вместо пяти лет) предоставляется для инвестиций в программное обеспечение в секторе цифровой экономики в течение пяти лет.

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Как подтверждено в пресс-релизе, этот стимул доступен любому бизнесу, приобретающему программное обеспечение в период с 2025 по 2029 год.

По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Сейшельские острова
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Сейшельские острова