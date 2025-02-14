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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Регулируемые организации Джерси получили доступ к реестру бенефициаров

С 1 марта 2025 года разрешенные лица в организациях Джерси, регулируемых в соответствии с Постановлением об отмывании денег, смогут получить доступ к новому реестру бенефициаров или контролирующих лиц организаций, зарегистрированных или учрежденных в Джерси.

Ольга Кутяева
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Доступ предоставляется в соответствии с поправками к Закону о финансовых услугах (Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law), которые были приняты в сентябре 2024 года после общественных консультаций.

Реестр будет строго контролироваться, доступ к нему будет разрешен только для проверки должной осмотрительности клиентов (Customer due-diligence, CDD). Использование реестра в любых других целях будет уголовно наказуемо.

Реестр обязательных бенефициарных владельцев (Obliged entity beneficial owner, OEBO), управляемый Комиссией по финансовым услугам Джерси (JFSC), содержит актуальные персональные данные «связанных сторон», владеющих и/или контролирующих большинство зарегистрированных или учрежденных на Джерси организаций, которые были собраны при первой регистрации и поддерживаются в актуальном состоянии организацией.

С конца февраля 2025 года уполномоченные «стороны доступа» в регулируемых организациях смогут устанавливать свои учетные данные на портале Комиссии. Представители регулируемой организации, например, поставщик услуг по борьбе с отмыванием денег, назначенный для оказания помощи в выполнении обязательств по CDD, также смогут выступать в качестве сторон доступа.

Комиссия будет вести аудит доступа каждой стороны к информации о субъекте. У нее есть полномочия расследовать возможные злоупотребления, в том числе запрашивать информацию, подтверждающую характер доступа.

Консультации по вопросу доступа к информации о бенефициарах нерегулируемых лиц, имеющих «законный интерес», еще не объявлены. Информация о значимых лицах джерсийской компании, таких как директора компании или члены совета фонда, уже в настоящее время доступна в открытом доступе на сайте реестра Комиссии.

По материалам STEP

#Джерси#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи,
Юрист GSL Law & Consulting
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Джерси#реестр бенефициаров