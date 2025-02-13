Китай обновляет процедуры и правила получения сертификатов налогового резидентства

Государственное налоговое управление Китая выпустило Объявление 4 от 2025 года, в котором изложены обновленные процедуры и правила получения «Сертификата налогового резидентства» предприятиями и физическими лицами.

В объявлении приводятся конкретные правила, по которым налогоплательщики могут подавать заявления, и описывается необходимая документация/информация, которые должны быть предоставлены при подаче заявления.

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Сюда входят различные требования при подаче заявления на сертификат с целью получения налоговых льгот и при подаче заявления в других целях.

В объявлении также устанавливаются сроки обработки заявлений налоговыми органами, которые, как правило, должны быть завершены в течение семи рабочих дней с даты принятия заявления.

Наконец, в приложениях к объявлению содержится образец шаблона сертификата на китайском и английском языках, а также форма заявления на китайском языке.

Объявление 4 от 2025 года вступает в силу с 1 апреля 2025 года, заменяя собой более ранние объявления, включая Объявление 40 от 2026 года и Объявление 17 от 2019 года.