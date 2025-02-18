Польша проводит консультации по адаптации налоговых льгот на НИОКР к правилам GloBE

Министерство финансов Польши опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что оно проведет консультационную встречу по адаптации налоговых льгот на НИОКР в контексте правил Pillar 2 GloBE.
Налоговые льготы на НИОКР включают специальные правила вычета расходов, понесенных при выполнении НИОКР-деятельности. Предприниматели, организации работодателей, отраслевые организации и другие заинтересованные стороны приглашаются принять участие в консультациях по возможным изменениям льгот. Подробная информация о любых предлагаемых изменениях будет опубликована, как только станет доступной.
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