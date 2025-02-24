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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Французская национальная ассамблея одобрила налог на богатство для сверхбогатых

20 февраля 2025 года Французская национальная ассамблея одобрила 2% налог на богатство для самых богатых граждан страны.

Ксения Шилкина
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«Налог Цукмана», названный в честь экономиста Габриэля Цукмана, нацелен на лиц с активами более 100 миллионов евро, затрагивая примерно 4000 человек во Франции.

По оценкам, он будет приносить от 15 до 25 миллиардов евро в год. Налог был одобрен при поддержке левых партий, в то время как правые партии воздержались.

Его будущее в Сенате неопределенно, учитывая его правое большинство.

По материалам orbitax.com

#Изменения Законодательства#Франция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#Франция