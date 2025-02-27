ЮАР опубликовала обобщенный текст налогового соглашения с Россией с учетом BEPS MLI

Налоговая служба Южной Африки (SARS) опубликовала обобщенный текст налогового соглашения с Россией в том виде, в котором оно было затронуто Многосторонней конвенцией по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI).
Синтезированный текст был подготовлен на основе оговорок и уведомлений, представленных депозитарию соответствующими странами. Аутентичные юридические тексты договоров и MLI имеют приоритет и остаются применимыми юридическими текстами.
Многосторонняя конвенция применяется к налоговому соглашению между Южной Африкой и Россией от 27 ноября 1995 года:
По следующей ссылке находится веб-страница SARS Multilateral Instrument (MLI), которая содержит обобщенные тексты налоговых соглашений Южной Африки.
По материалам Orbitax
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