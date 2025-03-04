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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Литва рассматривает возможность дальнейшего повышения ставки налога на прибыль предприятий

Правительство Литвы рассматривает возможность проведения определенных налоговых реформ для увеличения доходов, необходимых для финансирования Государственного фонда обороны страны.

Ксения Шилкина
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Налоговая реформа включает в себя дальнейшее повышение ставки налога на прибыль предприятий на один-два процентных пункта с 16% до 17% или 18%. Недавно ставка была повышена с 15% до 16% с 1 января 2025 года.

Дополнительные сведения о потенциальных налоговых реформах будут опубликованы, как только появятся.

По материалам orbitax.com

#Литва#налог на прибыль (Corporation Tax)
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+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Литва#налог на прибыль (Corporation Tax)