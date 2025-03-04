Литва рассматривает возможность дальнейшего повышения ставки налога на прибыль предприятий

Правительство Литвы рассматривает возможность проведения определенных налоговых реформ для увеличения доходов, необходимых для финансирования Государственного фонда обороны страны.
Налоговая реформа включает в себя дальнейшее повышение ставки налога на прибыль предприятий на один-два процентных пункта с 16% до 17% или 18%. Недавно ставка была повышена с 15% до 16% с 1 января 2025 года.
Дополнительные сведения о потенциальных налоговых реформах будут опубликованы, как только появятся.
По материалам orbitax.com
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