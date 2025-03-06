Новое правило для граждан ЕС: необходимость получения ETA для въезда в Великобританию

С 5 марта 2025 года граждане ЕС смогут подавать заявки на получение ETA для въезда в Великобританию, а с 2 апреля 2025 года это станет обязательным.

Важные изменения в правилах въезда в Великобританию ожидают граждан стран Европейского Союза. С 5 марта владельцы паспортов ЕС смогут подавать заявки на получение нового электронного разрешения на поездку, известного как ETA. Это нововведение является частью стремления британских властей усилить контроль на границах и улучшить эффективность иммиграционной системы.

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Согласно объявленным мерам, требование иметь ETA для въезда в Великобританию вступит в силу со 2 апреля. До этого момента у граждан стран ЕС будет месяц для оформления документа. Это позволит им подготовиться к новому порядку и избежать возможных неудобств при пересечении границы. До начала апреля получение ETA не будет обязательным, но рекомендуется, чтобы у путешественников были все необходимые документы перед поездкой.

ETA, или электронное разрешение на поездку, будет доступно для граждан всех стран Европейского Союза, а также для жителей ассоциированных территорий. С помощью этого документа европейцы смогут находиться в Великобритании до 6 месяцев, что предоставит им возможность путешествовать, посещать родных и друзей, заниматься бизнесом или проходить краткосрочное обучение. Кроме того, ETA потребуется тем, кто будет следовать транзитом через британские аэропорты или работать в Великобритании на сроки до трех месяцев по специальной визовой категории Creative Worker.

Главной целью введения правила ETA является усиление иммиграционного контроля. Система позволит британским властям более тщательно отслеживать въезд иностранных граждан и пресекать возможные злоупотребления в иммиграционной сфере.

Следует отметить, что требование о наличии ETA уже действует для других иностранных граждан, которые имеют право на безвизовый въезд в Великобританию. Это значительно упрощает процесс получения разрешения на въезд для европейцев, поскольку они могут подавать заявки с 5 марта без необходимости получать визу. Таким образом, они смогут избежать лишних затрат и временных затрат на визовые процедуры.

Стоимость оформления ETA составит 11 EUR (или 10 GBP) и документ действует в течение 2 лет. Однако остается неясным, будет ли эта цена изменена, так как британские власти рассматривают возможность повышения стоимости ETA на 60%. Если такое решение будет принято, то оплата для граждан ЕС может вырасти до 18 EUR (16 GBP).