Египет вводит новые налоговые льготы для бизнеса

Египетское налоговое управление опубликовало копию недавно утвержденного Закона № 6 от 2025 года, который вступил в силу 1 марта 2025 года.

Закон вводит новые налоговые льготы и льготы для квалифицированных малых предприятий с годовым оборотом, не превышающим 20 миллионов египетских фунтов.

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Чтобы соответствовать требованиям, предприятие должно соблюдать все сроки подачи налоговых деклараций и присоединиться к электронным системам египетского налогового управления, включая электронное выставление счетов и электронные квитанции. Некоторые предприятия исключаются, в том числе те, которые занимаются профессиональной консалтинговой деятельностью, где 90% или более годового оборота поступает от одного или двух клиентов, и те, которые являются результатом разделения (сегментации) существующих видов деятельности для использования льгот. Необходимо подать запрос на получение льгот, который не может быть отозван в течение как минимум пяти лет.

Стимулы и льготы включают освобождение от:

Государственных сборов за развитие, гербового сбора, а также сборов за документацию и регистрацию по договорам об учреждении (уставам), договорам о кредитных линиях и ипотеке, связанным с бизнесом, и другим гарантиям, предоставленным для получения финансирования, и договорам о регистрации земли для бизнеса;

Налога на прирост капитала с доходов от продажи основных средств, машин и производственного оборудования для бизнеса;

Налога на удержание с распределения дивидендов; и

Местных требований к удержанию (вычету) и авансовым платежам.

Квалифицированные предприятия также облагаются налогом с оборота следующим образом:

0,4%, если оборот составляет менее 500 000 египетских фунтов

0,5%, если оборот составляет от 500 000 египетских фунтов до 2 миллионов египетских фунтов

0,75%, если оборот составляет от 2 до 3 миллионов египетских фунтов

1,0%, если оборот составляет от 3 до 10 миллионов египетских фунтов

1,5%, если оборот составляет от 10 до 20 миллионов египетских фунтов

Если оборот превышает 20 миллионов египетских фунтов в течение одного года в течение пяти лет с первого года, ставки налога с оборота будут продолжать применяться до тех пор, пока этот порог не будет превышен на 20%. Если порог превышается более чем за один год или превышение превышает 20%, льготы закона прекратятся со следующего года.