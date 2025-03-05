Египет вводит новые налоговые льготы для бизнеса

Египетское налоговое управление опубликовало копию недавно утвержденного Закона № 6 от 2025 года, который вступил в силу 1 марта 2025 года.
Закон вводит новые налоговые льготы и льготы для квалифицированных малых предприятий с годовым оборотом, не превышающим 20 миллионов египетских фунтов.
Чтобы соответствовать требованиям, предприятие должно соблюдать все сроки подачи налоговых деклараций и присоединиться к электронным системам египетского налогового управления, включая электронное выставление счетов и электронные квитанции. Некоторые предприятия исключаются, в том числе те, которые занимаются профессиональной консалтинговой деятельностью, где 90% или более годового оборота поступает от одного или двух клиентов, и те, которые являются результатом разделения (сегментации) существующих видов деятельности для использования льгот. Необходимо подать запрос на получение льгот, который не может быть отозван в течение как минимум пяти лет.
Стимулы и льготы включают освобождение от:
Квалифицированные предприятия также облагаются налогом с оборота следующим образом:
Если оборот превышает 20 миллионов египетских фунтов в течение одного года в течение пяти лет с первого года, ставки налога с оборота будут продолжать применяться до тех пор, пока этот порог не будет превышен на 20%. Если порог превышается более чем за один год или превышение превышает 20%, льготы закона прекратятся со следующего года.
По материалам orbitax.com
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