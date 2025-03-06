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Центр экономических исследований Университета Кипра представляет потенциальные налоговые реформы

Центр экономических исследований Университета Кипра (CypERC) представил потенциальные налоговые реформы во время встречи с заинтересованными сторонами 26 февраля 2025 года.

Проект налоговой реформы был поручен CypERC Министерством финансов. Некоторые из основных потенциальных налоговых реформ включают:

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Повышение стандартной ставки корпоративного налога с 12,5% до 15,0%;

Пересмотр ставок подоходного налога с физических лиц следующим образом:

до 20 500 - 0%

от 20 501 до 30 000 евро - 20%

от 30 001 до 40 000 евро - 25%

от 40 001 до 80 000 евро - 30%

свыше 80 000 евро - 35%

Увеличение лимита переноса убытков с 5 до 10 лет с определенными ограничениями процента прибыли после пятого года;

Отмена налога на страховые премии в размере 1,5%;

Отмена положений об условном распределении дивидендов;

Снижение ставки специального оборонного взноса (SDC) на фактический доход от дивидендов с 17% до 5% для налоговых резидентов, а также мера по борьбе со злоупотреблениями, предусматривающая ставку SDC выше 5% в случаях скрытых дивидендов;

Отмена SDC на доход от аренды; и

Внедрение стимулов для зеленого перехода и цифровой трансформации, таких как расширенные вычеты, ускоренная амортизация и неограниченный перенос убытков.

Дополнительные подробности будут опубликованы по мере разработки и завершения предлагаемой налоговой реформы.