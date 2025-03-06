Центр экономических исследований Университета Кипра представляет потенциальные налоговые реформы

Центр экономических исследований Университета Кипра (CypERC) представил потенциальные налоговые реформы во время встречи с заинтересованными сторонами 26 февраля 2025 года.
Проект налоговой реформы был поручен CypERC Министерством финансов. Некоторые из основных потенциальных налоговых реформ включают:
Дополнительные подробности будут опубликованы по мере разработки и завершения предлагаемой налоговой реформы.
По материалам orbitax.com
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