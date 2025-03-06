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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Центр экономических исследований Университета Кипра представляет потенциальные налоговые реформы

Центр экономических исследований Университета Кипра (CypERC) представил потенциальные налоговые реформы во время встречи с заинтересованными сторонами 26 февраля 2025 года.

Ксения Шилкина
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Проект налоговой реформы был поручен CypERC Министерством финансов. Некоторые из основных потенциальных налоговых реформ включают:

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  • Пересмотр ставок подоходного налога с физических лиц следующим образом:
  • до 20 500 - 0%
  • от 20 501 до 30 000 евро - 20%
  • от 30 001 до 40 000 евро - 25%
  • от 40 001 до 80 000 евро - 30%
  • свыше 80 000 евро - 35%
  • Увеличение лимита переноса убытков с 5 до 10 лет с определенными ограничениями процента прибыли после пятого года;
  • Отмена налога на страховые премии в размере 1,5%;
  • Отмена положений об условном распределении дивидендов;
  • Снижение ставки специального оборонного взноса (SDC) на фактический доход от дивидендов с 17% до 5% для налоговых резидентов, а также мера по борьбе со злоупотреблениями, предусматривающая ставку SDC выше 5% в случаях скрытых дивидендов;
  • Отмена SDC на доход от аренды; и
  • Внедрение стимулов для зеленого перехода и цифровой трансформации, таких как расширенные вычеты, ускоренная амортизация и неограниченный перенос убытков.

Дополнительные подробности будут опубликованы по мере разработки и завершения предлагаемой налоговой реформы.

По материалам orbitax.com

#Изменения Законодательства#Кипр
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Изменения Законодательства#Кипр