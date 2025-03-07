Бахрейн рассматривает корпоративный подоходный налог как часть бюджета на 2025-26 годы

Среди прочего, он включает планы по введению общего режима корпоративного подоходного налога. В настоящее время Бахрейн не взимает корпоративный подоходный налог, хотя с 1 января 2025 года для крупных групп МНП, работающих в стране, был введен внутренний минимальный дополнительный налог в размере 15%.