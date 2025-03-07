Бахрейн рассматривает корпоративный подоходный налог как часть бюджета на 2025-26 годы

Правительство Бахрейна представило проект бюджета на 2025-26 годы парламенту 4 марта 2025 года.
Среди прочего, он включает планы по введению общего режима корпоративного подоходного налога. В настоящее время Бахрейн не взимает корпоративный подоходный налог, хотя с 1 января 2025 года для крупных групп МНП, работающих в стране, был введен внутренний минимальный дополнительный налог в размере 15%.
Правительство также планирует определенные поправки к акцизам и НДС, включая возможное повышение ставок.
Подробная информация о планах будет опубликована, как только они станут доступны.
По материалам orbitax.com
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